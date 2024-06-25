https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bakan-simsek-sozcu-gazetesini-memnun-etmek-icin-bisiklete-binmeyi-dusunebilirim-1085208168.html

Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim

Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair habere bakanlıktan gelen yanıt... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T15:33+0300

2024-06-25T15:33+0300

2024-06-25T15:33+0300

bisiklet

makam aracı

mehmet şimşek

türkiye

maaş

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair yayınlanan habere istinaden bir basın açıklaması yayımladı. Basın açıklamasını sosyal medya adresinden paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" dedi."Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan, "Milletimiz müsterih olsun" dedi ve şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html

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Sputnik Türkiye

bisiklet, makam aracı, mehmet şimşek, maaş