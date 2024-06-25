Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim

Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail burada her zaman uyguladığı soykırım tekniğini uygulayacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
18:36
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:15
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
19:25
4 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
19:37
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:50
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:08
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hazırlanan son vergi yasası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
19:25
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bakan-simsek-sozcu-gazetesini-memnun-etmek-icin-bisiklete-binmeyi-dusunebilirim-1085208168.html
Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim
Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair habere bakanlıktan gelen yanıt... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:33+0300
2024-06-25T15:33+0300
bisiklet
makam aracı
mehmet şimşek
türkiye
maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943390_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_117d5d28c11fc00da761395bd6c8716c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair yayınlanan habere istinaden bir basın açıklaması yayımladı. Basın açıklamasını sosyal medya adresinden paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" dedi."Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan, "Milletimiz müsterih olsun" dedi ve şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943390_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ce4304b550f6c5b6acd327fe15c65978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bisiklet, makam aracı, mehmet şimşek, maaş
bisiklet, makam aracı, mehmet şimşek, maaş

Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim

15:33 25.06.2024
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair habere bakanlıktan gelen yanıt sonrası Bakan Şimşek de söz konusu haberle ilgili "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" yorumunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair yayınlanan habere istinaden bir basın açıklaması yayımladı.
Basın açıklamasını sosyal medya adresinden paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" dedi.
"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan, "Milletimiz müsterih olsun" dedi ve şunları ifade etti:
"Bütçede disiplini tesis ediyoruz. - ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. - ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. - ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. - ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."
Makam Aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt
14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала