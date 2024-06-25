https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bakan-simsek-sozcu-gazetesini-memnun-etmek-icin-bisiklete-binmeyi-dusunebilirim-1085208168.html
Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim
Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair habere bakanlıktan gelen yanıt... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T15:33+0300
2024-06-25T15:33+0300
2024-06-25T15:33+0300
bisiklet
makam aracı
mehmet şimşek
türkiye
maaş
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair yayınlanan habere istinaden bir basın açıklaması yayımladı. Basın açıklamasını sosyal medya adresinden paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" dedi."Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan, "Milletimiz müsterih olsun" dedi ve şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html
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bisiklet, makam aracı, mehmet şimşek, maaş
bisiklet, makam aracı, mehmet şimşek, maaş
Bakan Şimşek: Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair habere bakanlıktan gelen yanıt sonrası Bakan Şimşek de söz konusu haberle ilgili "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" yorumunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinde bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair yayınlanan habere istinaden bir basın açıklaması yayımladı.
Basın açıklamasını sosyal medya adresinden paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" dedi.
"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Bakan, "Milletimiz müsterih olsun" dedi ve şunları ifade etti:
"Bütçede disiplini tesis ediyoruz. - Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. - Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. - Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. - Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."