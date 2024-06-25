https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara bakanlıktan yanıt geldi... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:38+0300

2024-06-25T14:38+0300

2024-06-25T14:38+0300

türkiye

mehmet şimşek

maaş

makam aracı

zırhlı araç

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulusal bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, 'ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca' olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur" ifadeleri yer aldı.'Çifte maaş denilen durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır'Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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hazine ve maliye bakanlığından makam aracı ve çifte maaş iddialarına yanıt, hazine ve maliye bakanlığı çifte maaş, hazine ve maliye bakanlığı makam aracı, mehmet şimşek makam aracı