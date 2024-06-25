https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hazine-ve-maliye-bakanligindan-makam-araci-ve-cifte-maas-iddialarina-yanit--1085206304.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara bakanlıktan yanıt geldi... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:38+0300
2024-06-25T14:38+0300
2024-06-25T14:38+0300
türkiye
mehmet şimşek
maaş
makam aracı
zırhlı araç
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulusal bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, 'ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca' olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur" ifadeleri yer aldı.'Çifte maaş denilen durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır'Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bakan-simsekten-chpli-karatepe-ile-yaptigi-gorusmeyle-ilgili-aciklama-1085205496.html
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hazine ve maliye bakanlığından makam aracı ve çifte maaş iddialarına yanıt, hazine ve maliye bakanlığı çifte maaş, hazine ve maliye bakanlığı makam aracı, mehmet şimşek makam aracı
hazine ve maliye bakanlığından makam aracı ve çifte maaş iddialarına yanıt, hazine ve maliye bakanlığı çifte maaş, hazine ve maliye bakanlığı makam aracı, mehmet şimşek makam aracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'makam aracı' ve 'çifte maaş' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara bakanlıktan yanıt geldi. Açıklamada devletin en üst makamlarının 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara bindiği bildirilirken, 'çifte maaş' durumumun çifte görev kaynaklı olduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulusal bir gazetenin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.
Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, 'ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca' olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur" ifadeleri yer aldı.
'Çifte maaş denilen durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır'
Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır. Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."