https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tokatta-su-kavgasi-nedeniyle-silahlar-cekildi-1-olu-1-yarali--1085154066.html
Tokat'ta 'su' nedeniyle silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta 'su' nedeniyle silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T09:33+0300
2024-06-24T09:33+0300
2024-06-24T09:33+0300
türkiye
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su
kavga
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Tokat'ta Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html
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tokat, silah, su, kavga, silahlı kavga
tokat, silah, su, kavga, silahlı kavga
Tokat'ta 'su' nedeniyle silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ta Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.