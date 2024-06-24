https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/tokatta-su-kavgasi-nedeniyle-silahlar-cekildi-1-olu-1-yarali--1085154066.html

Tokat'ta 'su' nedeniyle silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta 'su' nedeniyle silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T09:33+0300

2024-06-24T09:33+0300

2024-06-24T09:33+0300

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Tokat'ta Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html

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