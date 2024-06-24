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Rusya: ABD, Sivastopol’a yapılan füzeli saldırıya doğrudan karışmıştır
Rusya: ABD, Sivastopol’a yapılan füzeli saldırıya doğrudan karışmıştır
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Sivastopol’a yönelik terör saldırısına doğrudan karıştığını, bu konuda hiçbir... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T23:50+0300
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dünya
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vasiliy nebenzya
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ABD’nin Sivastopol’a ATACMS füzeleri ile yapılan saldırıya doğrudan karıştığına işaret eden Nebenzya, “ABD'nin bu suça doğrudan müdahil olduğu şüphe götürmez bir gerçektir” diye konuştu.Washington ve müttefiklerinin Kiev rejimini halka karşı terör saldırıları düzenlemeye teşvik ettiğini vurgulayan Nebenzya, aynı zamanda Moskova’nın Batı medyasının bu trajediye sessiz kalmasına şaşırmadığını, zira Rusların hayatlarının ‘onları ilgilendirmediğini’ ifade etti.Rus diplomat, “Daha da üzücü olanı ise, bariz suçlara ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı koyması gereken BM Sekreterliği’nden herhangi bir önemli yanıtın gelmemesidir. Bu çifte standartların açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.Daha önce BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’da düzenlediği terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinde askeri operasyonlarda sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu söylemiş, ancak Kiev rejiminin suçunu kınamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdnin-moskova-buyukelcisi-sivastopole-atacms-fuze-saldirisi-nedeniyle-bakanliga-cagrildi-1085163856.html
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rusya, vasiliy nebenzya, bm, sivastopol, füze saldırısı, atacms füzeleri, abd
rusya, vasiliy nebenzya, bm, sivastopol, füze saldırısı, atacms füzeleri, abd

Rusya: ABD, Sivastopol’a yapılan füzeli saldırıya doğrudan karışmıştır

23:50 24.06.2024 (güncellendi: 00:26 25.06.2024)
BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Sivastopol’a yönelik terör saldırısına doğrudan karıştığını, bu konuda hiçbir şüphe olmadığını belirtti.
ABD’nin Sivastopol’a ATACMS füzeleri ile yapılan saldırıya doğrudan karıştığına işaret eden Nebenzya, “ABD'nin bu suça doğrudan müdahil olduğu şüphe götürmez bir gerçektir” diye konuştu.
Washington ve müttefiklerinin Kiev rejimini halka karşı terör saldırıları düzenlemeye teşvik ettiğini vurgulayan Nebenzya, aynı zamanda Moskova’nın Batı medyasının bu trajediye sessiz kalmasına şaşırmadığını, zira Rusların hayatlarının ‘onları ilgilendirmediğini’ ifade etti.
Rus diplomat, “Daha da üzücü olanı ise, bariz suçlara ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı koyması gereken BM Sekreterliği’nden herhangi bir önemli yanıtın gelmemesidir. Bu çifte standartların açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.
Daha önce BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’da düzenlediği terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinde askeri operasyonlarda sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu söylemiş, ancak Kiev rejiminin suçunu kınamamıştı.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
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ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı
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