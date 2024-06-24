https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/rusya-abd-sivastopola-yapilan-fuzeli-saldiriya-dogrudan-karismistir-1085183569.html

Rusya: ABD, Sivastopol’a yapılan füzeli saldırıya doğrudan karışmıştır

Rusya: ABD, Sivastopol’a yapılan füzeli saldırıya doğrudan karışmıştır

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Sivastopol’a yönelik terör saldırısına doğrudan karıştığını, bu konuda hiçbir... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T23:50+0300

2024-06-24T23:50+0300

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ABD’nin Sivastopol’a ATACMS füzeleri ile yapılan saldırıya doğrudan karıştığına işaret eden Nebenzya, “ABD'nin bu suça doğrudan müdahil olduğu şüphe götürmez bir gerçektir” diye konuştu.Washington ve müttefiklerinin Kiev rejimini halka karşı terör saldırıları düzenlemeye teşvik ettiğini vurgulayan Nebenzya, aynı zamanda Moskova’nın Batı medyasının bu trajediye sessiz kalmasına şaşırmadığını, zira Rusların hayatlarının ‘onları ilgilendirmediğini’ ifade etti.Rus diplomat, “Daha da üzücü olanı ise, bariz suçlara ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı koyması gereken BM Sekreterliği’nden herhangi bir önemli yanıtın gelmemesidir. Bu çifte standartların açık bir örneğidir” ifadelerini kullandı.Daha önce BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’da düzenlediği terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinde askeri operasyonlarda sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu söylemiş, ancak Kiev rejiminin suçunu kınamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdnin-moskova-buyukelcisi-sivastopole-atacms-fuze-saldirisi-nedeniyle-bakanliga-cagrildi-1085163856.html

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