https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdnin-moskova-buyukelcisi-sivastopole-atacms-fuze-saldirisi-nedeniyle-bakanliga-cagrildi-1085163856.html
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı
Sputnik Türkiye
Kırım'ın Sivastopol şehrine ABD yapımı ATACMS’ füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T13:48+0300
2024-06-24T13:48+0300
2024-06-24T13:54+0300
dünya
rusya
ukrayna
abd
sivastopol
terör saldırısı
rusya dışişleri bakanlığı
lynne tracy
abd büyükelçiliği
atacms füzeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085164027_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_090d08f8dd009cdc4328966340b1abb5.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.Saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrinde yer alan halk plajındaki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, “ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi” ifadesine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil” dedi.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli ATACMS taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.Sivastopol'deki plajın Pentagon’un gönderdiği ATACMS füzeleri ile bombalanmasını değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sivastopol ve Dağıstan'daki terör saldırılarının Rusya’da sivil yaşamı bozmak için kasıtlı olarak tasarlandığını vurgulamıştı.Ukraynalıların şehre misket bombalarıyla donatılmış ATACMS füzeleri gönderdiğini hatırlatan Ritter, “Kiev, 2014'ten bu yana Rus sivil yerleşim yerlerini, sadece Rus sivillere ölüm ve yıkım yaşatmak amacıyla bombalıyor. Bu bir terör eylemidir ve ATACMS füzelerinin ABD'nin kapsamlı istihbarat desteği olmadan kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu, ABD'nin Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği bir eylemdir" dedi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ise ATACMS füzelerinin ABD istihbaratının desteğiyle yönetildiğine atıfta bulunarak, “ABD ordusu tarafından korunması gereken tek sınır ABD'nin kendi sınırıdır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html
rusya
ukrayna
abd
sivastopol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085164027_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_4816c647e897f071c9aa780efbf2c9fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, sivastopol, terör saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı, lynne tracy, abd büyükelçiliği, atacms füzeleri
rusya, ukrayna, abd, sivastopol, terör saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı, lynne tracy, abd büyükelçiliği, atacms füzeleri
ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı
13:48 24.06.2024 (güncellendi: 13:54 24.06.2024)
Kırım'ın Sivastopol şehrine ABD yapımı ATACMS’ füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.
Saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrinde yer alan halk plajındaki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.
ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, “ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi” ifadesine yer verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil” dedi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli ATACMS taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Sivastopol'deki plajın Pentagon’un gönderdiği ATACMS füzeleri ile bombalanmasını değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sivastopol ve Dağıstan'daki terör saldırılarının Rusya’da sivil yaşamı bozmak için kasıtlı olarak tasarlandığını vurgulamıştı.
Ukraynalıların şehre misket bombalarıyla donatılmış ATACMS füzeleri gönderdiğini hatırlatan Ritter, “Kiev, 2014'ten bu yana Rus sivil yerleşim yerlerini, sadece Rus sivillere ölüm ve yıkım yaşatmak amacıyla bombalıyor. Bu bir terör eylemidir ve ATACMS füzelerinin ABD'nin kapsamlı istihbarat desteği olmadan kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu, ABD'nin Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği bir eylemdir" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ise ATACMS füzelerinin ABD istihbaratının desteğiyle yönetildiğine atıfta bulunarak, “ABD ordusu tarafından korunması gereken tek sınır ABD'nin kendi sınırıdır” ifadelerini kullanmıştı.