https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abdnin-moskova-buyukelcisi-sivastopole-atacms-fuze-saldirisi-nedeniyle-bakanliga-cagrildi-1085163856.html

ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı

ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Sivastopol’e ATACMS füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı

Sputnik Türkiye

Kırım'ın Sivastopol şehrine ABD yapımı ATACMS’ füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T13:48+0300

2024-06-24T13:48+0300

2024-06-24T13:54+0300

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lynne tracy

abd büyükelçiliği

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.Saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrinde yer alan halk plajındaki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, “ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi” ifadesine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı barbarca olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil” dedi.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli ATACMS taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.Sivastopol'deki plajın Pentagon’un gönderdiği ATACMS füzeleri ile bombalanmasını değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sivastopol ve Dağıstan'daki terör saldırılarının Rusya’da sivil yaşamı bozmak için kasıtlı olarak tasarlandığını vurgulamıştı.Ukraynalıların şehre misket bombalarıyla donatılmış ATACMS füzeleri gönderdiğini hatırlatan Ritter, “Kiev, 2014'ten bu yana Rus sivil yerleşim yerlerini, sadece Rus sivillere ölüm ve yıkım yaşatmak amacıyla bombalıyor. Bu bir terör eylemidir ve ATACMS füzelerinin ABD'nin kapsamlı istihbarat desteği olmadan kullanılamayacağı düşünüldüğünde, bu, ABD'nin Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği bir eylemdir" dedi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene ise ATACMS füzelerinin ABD istihbaratının desteğiyle yönetildiğine atıfta bulunarak, “ABD ordusu tarafından korunması gereken tek sınır ABD'nin kendi sınırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sivastopola-yapilan-saldiri-abdnin-askeri-ve-politik-iflasinin-acik-ve-net-kanitidir-1085149112.html

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rusya, ukrayna, abd, sivastopol, terör saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı, lynne tracy, abd büyükelçiliği, atacms füzeleri