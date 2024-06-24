https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/orban-gercekten-de-kirimda-nato-bayragi-gormek-istiyor-muyuz-1085157358.html
Orban: Gerçekten de Kırım’da NATO bayrağı görmek istiyor muyuz?
Orban: Gerçekten de Kırım’da NATO bayrağı görmek istiyor muyuz?
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’ya Ukrayna’daki çatışmada hedeflerini belirleme çağrısında bulunarak, “Bu savaşı bir tek Trump durdurabilir” dedi. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T11:06+0300
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Ukrayna’daki savaşın, bu ülkenin NATO’ya katılım hakkını sağlamaya yönelik olduğunu dile getiren Orban, “Rusya bunu kesinlikle reddediyor. Batı ise tamamen destekliyor. Ama gerçekten de Kırım’da NATO bayrağını görmek istiyor muyuz? Kimse bu konuda net açıklama yapmadı. Bunun yerine genç Ukraynalıların ölümü finanse ediliyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’da güttüğü hedefleri umursamadığını ve sadece savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Orban’ın görüşüne göre, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevinde kalsaydı kriz bu kadar büyümezdi.‘Von der Leyen’in yeniden seçilmesine karşıyız’Macaristan Başbakanı Orban, Alman medyasına açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in görevinin bir dönem daha uzatılmasına karşı çıktı.Ursula von der Leyen’in, görevinde elde ettiği kötü sonuçlar yüzünden yeniden seçilmesine karşı olduğunu kaydeden Macar lider, “Yeşil transformasyon, tam bir yönetim başarısızlığı. Göçmen paketi hiçbir sorun çözmüyor. Avrupa’nın daha iyi yönetime ihtiyacı var. Bunu yapabilecek oldukça yetenekli siyasetçiler var” açıklamasında bulundu.Seçim sonuçlarının, Avrupalıların değişim istediğini gösterdiğini, ama iktidarların değişmediğini dile getiren Başbakan, “Olup bitenlerden memnun değilim. Yapısal bir sorunumuz var” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/borrellden-tiflis-hukumetine-tehdit-bu-politika-devam-ederse-ab-gurcistana-kapilari-kapatacak-1085156586.html
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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ukrayna, nato, rusya, ukrayna krizi, kırım, abd, donald trump, kiev, moskova, angela merkel, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu seçimleri
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ukrayna, nato, rusya, ukrayna krizi, kırım, abd, donald trump, kiev, moskova, angela merkel, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, avrupa parlamentosu seçimleri
Orban: Gerçekten de Kırım’da NATO bayrağı görmek istiyor muyuz?
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’ya Ukrayna’daki çatışmada hedeflerini belirleme çağrısında bulunarak, “Bu savaşı bir tek Trump durdurabilir” dedi.
Ukrayna’daki savaşın, bu ülkenin NATO’ya katılım hakkını sağlamaya yönelik olduğunu dile getiren Orban, “Rusya bunu kesinlikle reddediyor. Batı ise tamamen destekliyor. Ama gerçekten de Kırım’da NATO bayrağını görmek istiyor muyuz? Kimse bu konuda net açıklama yapmadı. Bunun yerine genç Ukraynalıların ölümü finanse ediliyor” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, evrende Kiev ve Moskova’ya iki belirleyici telefon yapabilecek tek kişi. Bu da sadece Donald Trump olabilir.
Rusya’nın Ukrayna’da güttüğü hedefleri umursamadığını ve sadece savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Orban’ın görüşüne göre, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel görevinde kalsaydı kriz bu kadar büyümezdi.
‘Von der Leyen’in yeniden seçilmesine karşıyız’
Macaristan Başbakanı Orban, Alman medyasına açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in görevinin bir dönem daha uzatılmasına karşı çıktı.
Ursula von der Leyen’in, görevinde elde ettiği kötü sonuçlar yüzünden yeniden seçilmesine karşı olduğunu kaydeden Macar lider, “Yeşil transformasyon, tam bir yönetim başarısızlığı. Göçmen paketi hiçbir sorun çözmüyor. Avrupa’nın daha iyi yönetime ihtiyacı var. Bunu yapabilecek oldukça yetenekli siyasetçiler var” açıklamasında bulundu.
Son beş yıldır muhtemelen Avrupa Birliği tarihinin en kötü dönemiydi. Avrupa Komisyonu ve Brüksel’deki elitlerin elde ettiği sonuçlar zayıftı. Demokratik ulusal seçimler bağlamında, çalışmaları sürdürmek için bu yeterli olmayacak.
Seçim sonuçlarının, Avrupalıların değişim istediğini gösterdiğini, ama iktidarların değişmediğini dile getiren Başbakan, “Olup bitenlerden memnun değilim. Yapısal bir sorunumuz var” diye ekledi.