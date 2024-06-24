https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/borrellden-tiflis-hukumetine-tehdit-bu-politika-devam-ederse-ab-gurcistana-kapilari-kapatacak-1085156586.html
Borrell’den Tiflis hükümetine tehdit: Bu politika devam ederse AB Gürcistan'a kapıları kapatacak
Borrell’den Tiflis hükümetine tehdit: Bu politika devam ederse AB Gürcistan'a kapıları kapatacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, ABD ve Avrupa... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T10:55+0300
2024-06-24T10:55+0300
2024-06-24T10:55+0300
dünya
avrupa birliği
gürcistan
gürcistan parlamentosu
yabancı nüfuzun şeffaflığı
josep borrell
tiflis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7cb4d3d59948697dfbeefd1ef5247bbd.jpg
Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tiflis yönetimine "AB üyeliğinin risk altında olduğu" uyarısında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:Toplantıda Gürcistan'da tartışmalara neden olan yabancı ajan yasasının yürürlüğe girmesi dahil yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Borrell, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.AB bakanlarına, Gürcistan'daki durumu ele almak üzere uygulanabilecek çeşitli kısa ve orta vadeli tedbirleri detaylandıran bir rapor sunduğunu belirten Borrell, bugünkü toplantıdan karar çıkmayacağını ancak bakanların bu konuyu tartışacağını dile getirdi.Yüksek Temsilci, söz konusu olası önlemlerle sivillerin hayatını olumsuz etkilemeyi amaçlamadıklarını vurgulayarak, "Sivilleri etkilemek istemiyoruz. Sivil halka daha fazla acı çektirmek istemiyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gurcistani-karistiran-yabanci-ajan-yasasi-yururluge-girdi-1084452999.html
avrupa birliği
gürcistan
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e7deeec3483a5139611fb465bae0798.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, josep borrell, tiflis
avrupa birliği, gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, josep borrell, tiflis
Borrell’den Tiflis hükümetine tehdit: Bu politika devam ederse AB Gürcistan'a kapıları kapatacak
Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen yürürlüğe girerken, Borrell, Gürcistan'a AB kapılarının kapanabileceği uyarısında bulundu.
Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tiflis yönetimine "AB üyeliğinin risk altında olduğu" uyarısında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:
Gürcistan halkları için yol AB'ye açıktır. Ancak hükümeti aynı yolda gitmeye devam ederse bu yol kapanacaktır. Bugün AB ülkeleri henüz somut bir karar almıyor, durum ve olası tedbirler tartışılıyor. Ancak Avrupa Barış Fonu'ndan mali destekle birlikte yüksek siyasi düzeydeki temaslar yakında sınırlandırılabilir.
Toplantıda Gürcistan'da tartışmalara neden olan yabancı ajan yasasının yürürlüğe girmesi dahil yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Borrell, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.
AB bakanlarına, Gürcistan'daki durumu ele almak üzere uygulanabilecek çeşitli kısa ve orta vadeli tedbirleri detaylandıran bir rapor sunduğunu belirten Borrell, bugünkü toplantıdan karar çıkmayacağını ancak bakanların bu konuyu tartışacağını dile getirdi.
Yüksek Temsilci, söz konusu olası önlemlerle sivillerin hayatını olumsuz etkilemeyi amaçlamadıklarını vurgulayarak, "Sivilleri etkilemek istemiyoruz. Sivil halka daha fazla acı çektirmek istemiyoruz" diye konuştu.