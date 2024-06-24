https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/borrellden-tiflis-hukumetine-tehdit-bu-politika-devam-ederse-ab-gurcistana-kapilari-kapatacak-1085156586.html

Borrell’den Tiflis hükümetine tehdit: Bu politika devam ederse AB Gürcistan'a kapıları kapatacak

Borrell’den Tiflis hükümetine tehdit: Bu politika devam ederse AB Gürcistan'a kapıları kapatacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası olarak da bilinen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, ABD ve Avrupa... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T10:55+0300

2024-06-24T10:55+0300

2024-06-24T10:55+0300

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Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tiflis yönetimine "AB üyeliğinin risk altında olduğu" uyarısında bulunurken, şu ifadeleri kullandı:Toplantıda Gürcistan'da tartışmalara neden olan yabancı ajan yasasının yürürlüğe girmesi dahil yaşanan son gelişmelerin ele alınacağını ifade eden Borrell, Gürcü hükümetinin politikalarına bu doğrultuda devam etmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.AB bakanlarına, Gürcistan'daki durumu ele almak üzere uygulanabilecek çeşitli kısa ve orta vadeli tedbirleri detaylandıran bir rapor sunduğunu belirten Borrell, bugünkü toplantıdan karar çıkmayacağını ancak bakanların bu konuyu tartışacağını dile getirdi.Yüksek Temsilci, söz konusu olası önlemlerle sivillerin hayatını olumsuz etkilemeyi amaçlamadıklarını vurgulayarak, "Sivilleri etkilemek istemiyoruz. Sivil halka daha fazla acı çektirmek istemiyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/gurcistani-karistiran-yabanci-ajan-yasasi-yururluge-girdi-1084452999.html

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avrupa birliği, gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, josep borrell, tiflis