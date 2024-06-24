https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/macaristan-abnin-rus-varliklarina-iliskin-karari-esi-benzeri-gorulmemis-kirmizi-cizgi-ihlalidir-1085177006.html

Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir

Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan’ın görüşünü atlayarak Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T17:58+0300

2024-06-24T17:58+0300

2024-06-24T17:59+0300

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları’nın Lüksemburg’daki toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna’ya silah satın almaya yönlendirme kararı için oybirliğine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamasını eleştirdi.Szijjarto, “Bugün, Macaristan’ın aynı fikirde olmadığı halde AB’nin Ukrayna’ya silah tedarikini finanse etmek için Avrupa Barış Fonu’ndan toplam 1.4 milyar euro kullanacağı açıklandı, AB kuralları tamamen ihlal edilerek Macaristan, kararın dışında tutuldu” açıklamasında bulundu.Bunun daha önce başka bir toplantıda bu konuyla ilgili oy vermekten kaçınan ‘Macaristan’ın oy hakkına bakılmaksızın’ AB’nin Ukrayna’ya göndermeye karar verdiği dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmı olduğuna dikkat çeken Szijjarto, “Bu kesinlikle kırmızı çizgidir, genel AB kurallarının bu kadar utanmazca ihlali daha önce hiç yaşanmamıştı” diye konuştu.Macar diplomat ayrıca hukukçuların AB liderliğinin bu davranışına uygun bir yanıt üzerinde çalıştıklarını, zira ‘bir üye ülkeyi uydurma bir bahaneyle oybirliği gerektiren bir karar vermekten alıkoymanın’ uzun vadede AB’deki tüm karar alma süreci için tehlikeli bir emsal haline gelebileceğini sözlerine ekledi.‘AB’nin Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme kararı kabul edilemez’AB liderliğinin Ukrayna ordusunun askerlerini eğitmek için Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeyi önerdiğini anlatan Szijjarto, “Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (Borrell), AB ülkelerine Ukrayna askerlerini Ukrayna topraklarında eğitmeye başlamasını önerdi. Bu, başka bir kırmızı çizginin aşıldığı anlamına gelecek çok tehlikeli bir öneridir” diye konuştu. Macar bakan, Macaristan’ın böyle bir girişimi kabul edilemez bulduğunu, çünkü bunun ‘aslında Avrupalı ​​askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesine yönelik ilk adım’ olabileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/macaristan-basbakani-orban-ukraynadaki-nato-misyonuna-katilmayacagiz-1085082108.html

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