https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/macaristan-abnin-rus-varliklarina-iliskin-karari-esi-benzeri-gorulmemis-kirmizi-cizgi-ihlalidir-1085177006.html
Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir
Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan’ın görüşünü atlayarak Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T17:58+0300
2024-06-24T17:58+0300
2024-06-24T17:59+0300
dünya
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
ab
rusya
varlık
kırmızı çizgi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00294e58308046a62c024f72a3ba9922.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları’nın Lüksemburg’daki toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna’ya silah satın almaya yönlendirme kararı için oybirliğine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamasını eleştirdi.Szijjarto, “Bugün, Macaristan’ın aynı fikirde olmadığı halde AB’nin Ukrayna’ya silah tedarikini finanse etmek için Avrupa Barış Fonu’ndan toplam 1.4 milyar euro kullanacağı açıklandı, AB kuralları tamamen ihlal edilerek Macaristan, kararın dışında tutuldu” açıklamasında bulundu.Bunun daha önce başka bir toplantıda bu konuyla ilgili oy vermekten kaçınan ‘Macaristan’ın oy hakkına bakılmaksızın’ AB’nin Ukrayna’ya göndermeye karar verdiği dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmı olduğuna dikkat çeken Szijjarto, “Bu kesinlikle kırmızı çizgidir, genel AB kurallarının bu kadar utanmazca ihlali daha önce hiç yaşanmamıştı” diye konuştu.Macar diplomat ayrıca hukukçuların AB liderliğinin bu davranışına uygun bir yanıt üzerinde çalıştıklarını, zira ‘bir üye ülkeyi uydurma bir bahaneyle oybirliği gerektiren bir karar vermekten alıkoymanın’ uzun vadede AB’deki tüm karar alma süreci için tehlikeli bir emsal haline gelebileceğini sözlerine ekledi.‘AB’nin Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme kararı kabul edilemez’AB liderliğinin Ukrayna ordusunun askerlerini eğitmek için Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeyi önerdiğini anlatan Szijjarto, “Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (Borrell), AB ülkelerine Ukrayna askerlerini Ukrayna topraklarında eğitmeye başlamasını önerdi. Bu, başka bir kırmızı çizginin aşıldığı anlamına gelecek çok tehlikeli bir öneridir” diye konuştu. Macar bakan, Macaristan’ın böyle bir girişimi kabul edilemez bulduğunu, çünkü bunun ‘aslında Avrupalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesine yönelik ilk adım’ olabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/macaristan-basbakani-orban-ukraynadaki-nato-misyonuna-katilmayacagiz-1085082108.html
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_db1ac9c0e21123b34cabdc9e74235e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ab, rusya, varlık, kırmızı çizgi
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ab, rusya, varlık, kırmızı çizgi
Macaristan: AB’nin Rus varlıklarına ilişkin kararı eşi benzeri görülmemiş kırmızı çizgi ihlalidir
17:58 24.06.2024 (güncellendi: 17:59 24.06.2024)
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Macaristan’ın görüşünü atlayarak Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için silah satın alınması için yönlendirme kararının, AB’nin kırmızı çizgilerinin ve kurallarının eşi benzeri görülmemiş utanmazca bir ihlali olduğunu belirti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları’nın Lüksemburg’daki toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna’ya silah satın almaya yönlendirme kararı için oybirliğine ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamasını eleştirdi.
Szijjarto, “Bugün, Macaristan’ın aynı fikirde olmadığı halde AB’nin Ukrayna’ya silah tedarikini finanse etmek için Avrupa Barış Fonu’ndan toplam 1.4 milyar euro kullanacağı açıklandı, AB kuralları tamamen ihlal edilerek Macaristan, kararın dışında tutuldu” açıklamasında bulundu.
Bunun daha önce başka bir toplantıda bu konuyla ilgili oy vermekten kaçınan ‘Macaristan’ın oy hakkına bakılmaksızın’ AB’nin Ukrayna’ya göndermeye karar verdiği dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmı olduğuna dikkat çeken Szijjarto, “Bu kesinlikle kırmızı çizgidir, genel AB kurallarının bu kadar utanmazca ihlali daha önce hiç yaşanmamıştı” diye konuştu.
Macar diplomat ayrıca hukukçuların AB liderliğinin bu davranışına uygun bir yanıt üzerinde çalıştıklarını, zira ‘bir üye ülkeyi uydurma bir bahaneyle oybirliği gerektiren bir karar vermekten alıkoymanın’ uzun vadede AB’deki tüm karar alma süreci için tehlikeli bir emsal haline gelebileceğini sözlerine ekledi.
‘AB’nin Ukrayna’ya askeri eğitmen gönderme kararı kabul edilemez’
AB liderliğinin Ukrayna ordusunun askerlerini eğitmek için Ukrayna’ya askeri eğitmenler göndermeyi önerdiğini anlatan Szijjarto, “Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (Borrell), AB ülkelerine Ukrayna askerlerini Ukrayna topraklarında eğitmeye başlamasını önerdi. Bu, başka bir kırmızı çizginin aşıldığı anlamına gelecek çok tehlikeli bir öneridir” diye konuştu.
Macar bakan, Macaristan’ın böyle bir girişimi kabul edilemez bulduğunu, çünkü bunun ‘aslında Avrupalı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesine yönelik ilk adım’ olabileceğinin altını çizdi.