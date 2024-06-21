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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/macaristan-basbakani-orban-ukraynadaki-nato-misyonuna-katilmayacagiz-1085082108.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki NATO misyonuna katılmayacağız
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki NATO misyonuna katılmayacağız
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Budapeşte'nin Ukrayna'daki NATO askeri misyonuna katılmayacağını ifade ettiği konuşmasında Batı'nın Ukrayna'daki... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:45+0300
2024-06-21T14:47+0300
ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna'da askeri misyon düzenleyeceğini belirterek kendilerinin bu misyona katılmayacağını açıkladı.Orban yaptığı açıklamada, "Asgari hedefe ulaştık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile anlaştım, Macaristan bu trenden inecek. NATO'nun Ukrayna'da bir askeri misyonu olacak ancak Macaristan silah, para veya askeri personel ile bu misyonda yer almayacak" dedi."Avrupa treni savaşa doğru yol alıyor" diyen Orban, "Makinisti daha ileri gitmemeye ikna etmek mümkün değil" cümlesinin altını çizerek, "Şimdi sadece eski ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayındaki seçimlerin sonunda Beyaz Saray'a dönerse bu treni durdurabilecek" cümlelerini kaydetti.Orban açıklamasında ayrıca Avrupalı savaş yanlısı politikacıları, yirminci yüzyılda iki kez denedikleri gibi Rusya'yı yenmek isteyen ancak gerçeği anlamayan uyuşturucu bağımlılarına benzeterek, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanma çabalarının 'umutsuz' olduğunu da sözlerine ekledi.'Batı Ukrayna'da kazanamayacak'Macaristan Başbakanı Viktor Orban Kossuth radyosuna verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada kilit meselenin ülkenin NATO üyesi olup olmayacağı ve Rus bayrağının Sivastopol üzerinde dalgalanmaya devam edip etmeyeceği olduğunu ifade ederek Batı'nın çatışmadan galip çıkma çabalarının 'umutsuz' olduğunu söyledi.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Batı'nın bu çatışmayı kazanmak istediğini ancak bunun 'umutsuz' olduğunu zira bedelinin hiçbir şekilde 'karşılanamaz' olacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/macaristan-basbakani-orban-ap-secimlerini-yorumladi-gerilimi-destekleyenler-kaybetti-1084841963.html
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macaristan, viktor orban, nato, jens stoltenberg, rusya, sivastopol, ukrayna, donald trump
macaristan, viktor orban, nato, jens stoltenberg, rusya, sivastopol, ukrayna, donald trump

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki NATO misyonuna katılmayacağız

14:45 21.06.2024 (güncellendi: 14:47 21.06.2024)
© AP Photo / Virginia Mayo Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Budapeşte'nin Ukrayna'daki NATO askeri misyonuna katılmayacağını ifade ettiği konuşmasında Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanamayacağını dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna'da askeri misyon düzenleyeceğini belirterek kendilerinin bu misyona katılmayacağını açıkladı.
Orban yaptığı açıklamada, "Asgari hedefe ulaştık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile anlaştım, Macaristan bu trenden inecek. NATO'nun Ukrayna'da bir askeri misyonu olacak ancak Macaristan silah, para veya askeri personel ile bu misyonda yer almayacak" dedi.
"Avrupa treni savaşa doğru yol alıyor" diyen Orban, "Makinisti daha ileri gitmemeye ikna etmek mümkün değil" cümlesinin altını çizerek, "Şimdi sadece eski ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayındaki seçimlerin sonunda Beyaz Saray'a dönerse bu treni durdurabilecek" cümlelerini kaydetti.
Orban açıklamasında ayrıca Avrupalı savaş yanlısı politikacıları, yirminci yüzyılda iki kez denedikleri gibi Rusya'yı yenmek isteyen ancak gerçeği anlamayan uyuşturucu bağımlılarına benzeterek, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanma çabalarının 'umutsuz' olduğunu da sözlerine ekledi.

'Batı Ukrayna'da kazanamayacak'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Kossuth radyosuna verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada kilit meselenin ülkenin NATO üyesi olup olmayacağı ve Rus bayrağının Sivastopol üzerinde dalgalanmaya devam edip etmeyeceği olduğunu ifade ederek Batı'nın çatışmadan galip çıkma çabalarının 'umutsuz' olduğunu söyledi.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Günün sonunda asıl soru Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmayacağıdır. Tüm her şey bununla ilgili. Karadeniz'de bir liman olan Sivastopol üzerinde NATO bayrağı mı yoksa Rus bayrağı mı olacak? Ruslar şu anda orada Rus bayrağı olduğunu ve bunu NATO bayrağıyla değiştirmek istemediklerini söylüyorlar ve NATO tarafından silahlandırılmış böyle bir Ukrayna ile sınıra yakın yaşamak istemiyorlar.
Batı'nın bu çatışmayı kazanmak istediğini ancak bunun 'umutsuz' olduğunu zira bedelinin hiçbir şekilde 'karşılanamaz' olacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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