https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/macaristan-basbakani-orban-ukraynadaki-nato-misyonuna-katilmayacagiz-1085082108.html

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki NATO misyonuna katılmayacağız

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki NATO misyonuna katılmayacağız

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada Budapeşte'nin Ukrayna'daki NATO askeri misyonuna katılmayacağını ifade ettiği konuşmasında Batı'nın Ukrayna'daki... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T14:45+0300

2024-06-21T14:45+0300

2024-06-21T14:47+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

nato

jens stoltenberg

rusya

sivastopol

ukrayna

donald trump

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna'da askeri misyon düzenleyeceğini belirterek kendilerinin bu misyona katılmayacağını açıkladı.Orban yaptığı açıklamada, "Asgari hedefe ulaştık, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile anlaştım, Macaristan bu trenden inecek. NATO'nun Ukrayna'da bir askeri misyonu olacak ancak Macaristan silah, para veya askeri personel ile bu misyonda yer almayacak" dedi."Avrupa treni savaşa doğru yol alıyor" diyen Orban, "Makinisti daha ileri gitmemeye ikna etmek mümkün değil" cümlesinin altını çizerek, "Şimdi sadece eski ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayındaki seçimlerin sonunda Beyaz Saray'a dönerse bu treni durdurabilecek" cümlelerini kaydetti.Orban açıklamasında ayrıca Avrupalı savaş yanlısı politikacıları, yirminci yüzyılda iki kez denedikleri gibi Rusya'yı yenmek isteyen ancak gerçeği anlamayan uyuşturucu bağımlılarına benzeterek, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanma çabalarının 'umutsuz' olduğunu da sözlerine ekledi.'Batı Ukrayna'da kazanamayacak'Macaristan Başbakanı Viktor Orban Kossuth radyosuna verdiği demeçte Ukrayna'daki çatışmada kilit meselenin ülkenin NATO üyesi olup olmayacağı ve Rus bayrağının Sivastopol üzerinde dalgalanmaya devam edip etmeyeceği olduğunu ifade ederek Batı'nın çatışmadan galip çıkma çabalarının 'umutsuz' olduğunu söyledi.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Batı'nın bu çatışmayı kazanmak istediğini ancak bunun 'umutsuz' olduğunu zira bedelinin hiçbir şekilde 'karşılanamaz' olacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/macaristan-basbakani-orban-ap-secimlerini-yorumladi-gerilimi-destekleyenler-kaybetti-1084841963.html

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macaristan, viktor orban, nato, jens stoltenberg, rusya, sivastopol, ukrayna, donald trump