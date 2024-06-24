https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kremlin-kirima-yonelik-fuze-saldirisinin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-cok-iyi-biliyoruz-1085162544.html
Kremlin: Kırım’a yönelik füze saldırısının arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz
Kremlin: Kırım’a yönelik füze saldırısının arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa ve ABD yönetimlerini Rus çocukları öldürmekle suçlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un Ukrayna’daki savaşa doğrudan katılımının sonuçsuz... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T13:15+0300
2024-06-24T13:15+0300
2024-06-24T13:11+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Kırım’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıyı değerlendirdi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım ve Dağıstan’daki terör saldırılarında ölenlerine yakınlarına baş sağlığı dilediğini belirterek onlara ve yaralılara gereken tüm yardımın sağlanacağını kaydetti.‘Sırbistan’la Ukrayna’ya mühimmat sevkiyatını görüşeceğiz’Kremlin Sözcüsü, Financial Times gazetesinin, Ukrayna’nın üçüncü ülkeler aracılığıyla Sırbistan’dan 800 milyon euro değerinde mühimmat aldığı yönündeki haberi de değerlendirdi.Peskov, “(Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr) Vucic’in bu yöndeki açıklamalarını gördük ve duyduk. Sırp dostlarımızla bu konuyu görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/aliyevden-dagistandaki-saldirida-hayatini-kaybedenler-icin-putine-taziye-mesaji-1085159665.html
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ukrayna krizi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, kırım, füze saldırısı, abd, avrupa, atacms füzeleri, sivil ölümü, vladimir putin, dağıstan, terör saldırısı, sırbistan, financial times, silah sevkiyatı
ukrayna krizi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, kırım, füze saldırısı, abd, avrupa, atacms füzeleri, sivil ölümü, vladimir putin, dağıstan, terör saldırısı, sırbistan, financial times, silah sevkiyatı
Kremlin: Kırım’a yönelik füze saldırısının arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz
Avrupa ve ABD yönetimlerini Rus çocukları öldürmekle suçlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’un Ukrayna’daki savaşa doğrudan katılımının sonuçsuz kalmayacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Ukrayna ordusunun ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Kırım’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıyı değerlendirdi.
Bunun arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi görüyoruz. Ülke liderimiz daha geçen hafta bu teknik olarak çok karmaşık olan füzeleri kimlerin yönlendirdiğini, bu atışları kimlerin sağladığını anlattı. Bunlar Ukraynalılar değil. Medya temsilcileri olarak Avrupa ve her şeyden önce Washington’daki mevkidaşlarımı, sözcüleri, hükümetlerinin neden Rus çocukları öldürdüklerini sorabilirsiniz. ABD’nin, Rus sivillerin öldüğü silahlı eylemlere doğrudan katılımı elbette sonuçsuz kalamaz. Bunu zaman gösterecek.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım ve Dağıstan’daki terör saldırılarında ölenlerine yakınlarına baş sağlığı dilediğini belirterek onlara ve yaralılara gereken tüm yardımın sağlanacağını kaydetti.
‘Sırbistan’la Ukrayna’ya mühimmat sevkiyatını görüşeceğiz’
Kremlin Sözcüsü, Financial Times gazetesinin, Ukrayna’nın üçüncü ülkeler aracılığıyla Sırbistan’dan 800 milyon euro değerinde mühimmat aldığı yönündeki haberi de değerlendirdi.
Peskov, “(Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr) Vucic’in bu yöndeki açıklamalarını gördük ve duyduk. Sırp dostlarımızla bu konuyu görüşeceğiz” ifadesini kullandı.