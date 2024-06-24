Kremlin: Kırım’a yönelik füze saldırısının arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz

Bunun arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi görüyoruz. Ülke liderimiz daha geçen hafta bu teknik olarak çok karmaşık olan füzeleri kimlerin yönlendirdiğini, bu atışları kimlerin sağladığını anlattı. Bunlar Ukraynalılar değil. Medya temsilcileri olarak Avrupa ve her şeyden önce Washington’daki mevkidaşlarımı, sözcüleri, hükümetlerinin neden Rus çocukları öldürdüklerini sorabilirsiniz. ABD’nin, Rus sivillerin öldüğü silahlı eylemlere doğrudan katılımı elbette sonuçsuz kalamaz. Bunu zaman gösterecek.