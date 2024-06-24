https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/aliyevden-dagistandaki-saldirida-hayatini-kaybedenler-icin-putine-taziye-mesaji-1085159665.html

Aliyev’den, Dağıstan'daki saldırıda hayatını kaybedenler için Putin'e taziye mesajı

Aliyev’den, Dağıstan'daki saldırıda hayatını kaybedenler için Putin'e taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde polis karakolu, sinagog ve iki kiliseye yönelik silahlı saldırıda hayatını... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T12:02+0300

2024-06-24T12:02+0300

2024-06-24T12:02+0300

dünya

rusya

dağıstan

mahaçkala

derbent

terör saldırısı

azerbaycan

ilham aliyev

vladimir putin

taziye

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre göre Aliyev, Putin'e gönderdiği mesajında Dağıstan'daki terör eylemleri sonucunda sivillerin ve kolluk kuvvetleri mensuplarının yaşamını yitirdiğine ilişkin haberin kendisini derinden sarstığını belirtti.Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziyelerini ilettiği mesajında, "Bu kanlı cinayetleri şiddetle kınıyor ve terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadeleyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.İlham Aliyev, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Melikov'a mesajında da Mahaçkale ve Derbent şehirlerindeki saldırılarda çok sayıda can kaybı olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, Dağıstan halkına taziyelerini iletti.Ne olmuştu?Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan'daki saldırılarda 15 polis ve 4 sivil öldüRusya Soruşturma Komitesi, Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılarda 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Komiteden yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.Terör eylemi ve silah hırsızlığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/dagistan-lideri-melikov-teror-saldirilarinda-en-az-15-polis-oldu-1085151164.html

rusya

dağıstan

mahaçkala

derbent

azerbaycan

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rusya, dağıstan, mahaçkala, derbent, terör saldırısı, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, taziye