https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/iran-dagistandaki-teror-saldirisini-kinadi-1085166121.html

İran, Dağıstan'daki terör saldırısını kınadı

İran, Dağıstan'daki terör saldırısını kınadı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T14:22+0300

2024-06-24T14:22+0300

2024-06-24T14:22+0300

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kremlin

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Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yer alan açıklamada Kenani, Rusya devleti ve halkına taziyelerini bildirdi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Kenani, uluslararası sorun olarak nitelendirdiği ‘terörle’ küresel alanda etkili mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki saldırılarda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı göndermiş,söz konusu olayda kolluk kuvvetleri aracılığıyla arama operasyonlarının yürütülmesi konusunda Rus tarafına yardımda bulunabileceklerini teklif etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirten Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı.Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.Saldırı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başındaki duruma döneceğine yönelik endişe taşıyıp taşımadıkları sorulan Peskov, "Hayır. Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor" yanıtını verdi.Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/aliyevden-dagistandaki-saldirida-hayatini-kaybedenler-icin-putine-taziye-mesaji-1085159665.html

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terör, terör saldırısı, iran, rusya, taziye, terörle mücadele, kremlin