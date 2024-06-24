https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/yilmaz-guney-filminin-basrol-oyuncusu-belli-oldu-1085158910.html

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu belli oldu

Sputnik Türkiye

Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları devam ediyor. Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı Yılmaz Güney... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:42+0300

2024-06-24T11:42+0300

türkiye

yılmaz güney

film

yönetmen

sinema

yerli sinema

sinema filmi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/02/1043136758_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_34138860b9a264ca698cbe75df9d45c2.jpg

'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminde de rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu, 'Yılmaz Güney'i canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.İsmail Hacıoğlu’nun hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminim 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor. Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek.Yılmaz Güney kimdir? Yönetmen ve senarist Yılmaz Güney, mide kanseri sebebiyle 9 Eylül 1984'te Fransa'da hayata veda etti ve Paris'te Pere Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.Asıl adı Yılmaz Pütün olan usta sinemacı, Hamit ve Güllü Pütün çiftinin çocuğu olarak 1937'de Adana'nın Yenice köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Güney, harçlığını çıkarmak üzere henüz 13 yaşındayken bisikletiyle sinemalara 16 milimetrelik film bobinleri taşıdı ve sırtındaki panoda film afişleri sergiledi. Başarılı sanatçı, And Film ve Kemal Film şirketlerinin bölge temsilciliklerinde film dağıtıcılığı yaptı. Güney'in edebiyata ilgisi sinemaya yönelmesinde önemli etkenlerden biri oldu. Yaşar Kemal aracılığıyla Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz ile tanışan Güney, usta yönetmenin bir süre asistanlığını yaptı.Yılmaz Güney, 1959'da senaryosunu kendisinin kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Bu Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" filmleri ile ilk kez profesyonel anlamda oyunculuk yaptı. Bu filmlerin ardından "Güney" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, 1961'de Atıf Yılmaz'ın "Tatlı Bela" film setinde yönetmen yardımcılığı yaparken tutuklandı ve 1962'ye kadar cezaevinde kaldı.Sinemaya 1963'te yeniden dönen Güney, ağırlıklı olarak macera filmleri çekti ve 1963 yapımı "İkisi de Cesurdu" adlı filmde canlandırdığı kabadayı karakteriyle büyük beğeni topladı.Bu yıllarda "Çirkin Kral" lakabını alan usta sanatçı, yönetmenliğini Lütfi Akad'ın yaptığı 1967 yapımı "Hudutların Kanunu" filmindeki rolüyle, 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi. Güney, ilerleyen yıllarda "Kahreden Kurşun", "Ben Öldükçe Yaşarım", "Kızılırmak", "Karakoyun", "İnce Cumali", "Çirkin Kral", "Seyit Han", "Toprağın Gelini", "Aç Kurtlar", "Zeyno", "Acı", "Vurguncular", "Baba" ve "Ağıt"ın da aralarında bulunduğu yüzü aşkın filmde yönetmen, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/marmara-denizi-aciklarinda-ucan-balik-yakalandi-muzeye-koyulacak--1085156193.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz güney, yılmaz güney filmi, yılmaz güney filminde kim oynayacak, başrol