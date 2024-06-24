Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
07:03
4 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
07:25
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
07:44
8 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
08:02
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
08:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
11 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
09:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
11:34
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en değerli futbol takımları açıklandı
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
15:10
1 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
15:21
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
15:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Arkoç: 'Kendi tarihimizi başkalarından okumamamız gerektiğini düşünüyorum'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Araştırmacı yazar Erkut Özal: 'İnsan aslında homo fictus. Hikaye anlatmak genlerimizde var'
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
18:10
4 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:26
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
18:54
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:04
39 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:49
4 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kötü kokan çiçeği Londra’da açtı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
En güzel 100 vegan yiyecek listesinde Türkiye’den 9 lezzet
21:03
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
21:30
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
22:34
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
23:05
5 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
23:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni sistemde mesleki eğitim tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Vergi düzenlemesi içeriği
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son dönemlerde Türkiye'de artan orman yangınları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/bassavcidan-avukatin-hayatini-kurtaran-manevra-1085162878.html
Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra
Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan avukat, başsavcı tarafından Heimlich... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T13:16+0300
2024-06-24T13:16+0300
yaşam
heimlich manevrası
avukat
başsavcı
bursa
baro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085162720_0:71:519:363_1920x0_80_0_0_04fbfd77d5a623448fe6942b8579b369.jpg
Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür Yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün başka şehirlere tayini nedeniyle veda yemeği organize edildi.Kentteki bir ızgara salonunda verilen yemeğe, hakim ve savcılar, adliye personeli ile avukatlar katıldı.İlçede yıllardır avukatlık yapan 79 yaşındaki Güner Elçin'in, yemek yediği sırada soluk borusu tıkandı.Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukatın yeniden nefes almasını sağladı.Başsavcı Tekgül’ün, Bursa Barosu avukatlarından olan ve geçen ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat takdim edilen Elçin'e yaptığı müdahale, salonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kayıtlarda, Güner Elçin’in yemek sırasında fenalaştığı, çevredekilerin ilk müdahalelerinin sonuç vermediği, Başsavcı Tekgül’ün hızla yardıma koşup Heimlich manevrası uygulamasından sonra avukatın kendine geldiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bingolde-bir-ogretmen-heimlich-manevrasiyla-ogrencisini-kurtardi-1084115318.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085162720_0:23:519:412_1920x0_80_0_0_4c0421803b91b56957587653ad148c48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
heimlich manevrası, avukat, başsavcı, bursa, baro
heimlich manevrası, avukat, başsavcı, bursa, baro

Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra

13:16 24.06.2024
© İHA / MUSA ÖZTÜRK-AW232869Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra
Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© İHA / MUSA ÖZTÜRK-AW232869
Abone ol
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan avukat, başsavcı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür Yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün başka şehirlere tayini nedeniyle veda yemeği organize edildi.
Kentteki bir ızgara salonunda verilen yemeğe, hakim ve savcılar, adliye personeli ile avukatlar katıldı.
İlçede yıllardır avukatlık yapan 79 yaşındaki Güner Elçin'in, yemek yediği sırada soluk borusu tıkandı.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukatın yeniden nefes almasını sağladı.
Başsavcı Tekgül’ün, Bursa Barosu avukatlarından olan ve geçen ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat takdim edilen Elçin'e yaptığı müdahale, salonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, Güner Elçin’in yemek sırasında fenalaştığı, çevredekilerin ilk müdahalelerinin sonuç vermediği, Başsavcı Tekgül’ün hızla yardıma koşup Heimlich manevrası uygulamasından sonra avukatın kendine geldiği görülüyor.
Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı
23 Mayıs, 06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала