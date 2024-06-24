https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/bakirkoyde-avmde-intihar--1085166599.html
Bakırköy'de AVM'de intihar
Bakırköy'de AVM'de intihar
Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy’de bulunan bir AVM'nin üçüncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T15:02+0300
2024-06-24T15:02+0300
2024-06-24T15:04+0300
yaşam
avm
intihar
bakırköy
istanbul
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir AVM'de intihar girişimi yaşandı.İntihar girişiminde bulunan şahsın AVM'nin üçüncü katından atladığı aktarıldı.Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/atmden-para-cekme-limitinde-guncelleme-yapildi-1085164610.html
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avm, intihar, bakırköy, istanbul
avm, intihar, bakırköy, istanbul
Bakırköy'de AVM'de intihar
15:02 24.06.2024 (güncellendi: 15:04 24.06.2024)
İstanbul Bakırköy’de bulunan bir AVM'nin üçüncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan bir AVM'de intihar girişimi yaşandı.
İntihar girişiminde bulunan şahsın AVM'nin üçüncü katından atladığı aktarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.