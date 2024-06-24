https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/atmden-para-cekme-limitinde-guncelleme-yapildi-1085164610.html
ATM'den para çekme limitinde güncelleme yapıldı: Tutar artırıldı
ATM'den para çekme limitinde güncelleme yapıldı: Tutar artırıldı
Sputnik Türkiye
Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T13:56+0300
2024-06-24T13:56+0300
2024-06-24T13:56+0300
ekonomi
qr kodu
atm
para çekme
banka
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Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti.Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.QR kodu ile günlük para çekme limiti ne kadar?QR kodu kullanımı yapılarak ATM'lerden günlük para çekme limitinin 7 bin 500 TL olduğu belirtildi.QR kodu kullanarak ATM’den günlük para yatırma limiti ise 50 bin TL olarak belirlendi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/altin-fiyatlari-icin-kritik-cuma-yilin-son-alim-firsati-1085161586.html
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qr kodu, atm, para çekme, banka
qr kodu, atm, para çekme, banka
ATM'den para çekme limitinde güncelleme yapıldı: Tutar artırıldı
Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.
Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti.
Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.
QR kodu ile günlük para çekme limiti ne kadar?
QR kodu kullanımı yapılarak ATM'lerden günlük para çekme limitinin 7 bin 500 TL olduğu belirtildi.
QR kodu kullanarak ATM’den günlük para yatırma limiti ise 50 bin TL olarak belirlendi