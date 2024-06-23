https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-sinir-muhafaza-servisi-her-gun-yuzden-fazla-asker-kacagi-ulkeyi-terk-etmeye-calisiyor-1085128735.html
Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi: Her gün yüzden fazla asker kaçağı ülkeyi terk etmeye çalışıyor
Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi: Her gün yüzden fazla asker kaçağı ülkeyi terk etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin ülkeyi terk etmeye çalıştığını bildirdi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T00:44+0300
2024-06-23T00:44+0300
2024-06-23T00:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna sınır muhafaza servisi
asker kaçağı
sınır
yasa dışı
kontrol noktası
macaristan
polonya
slovakya
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sınır Kontrolü Dairesi Başkanı İgor Matviyçuk yaptığı açıklamada, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin yasadışı yollarla Ukrayna devlet sınırını geçmeye ve Avrupa'ya girmeye çalıştığını belirtti.Matviyçuk, “Her gün yüzden fazla askerlik yaşındaki kişi Ukrayna'yı terk etmeye çalışıyor. Bunlar sadece batı ve güney sınırlarından hem kontrol noktaları hem de sınırın donanımsız kısımlarından yasadışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışanlar” ifadelerini kullandı.Matviyçuk, bunun sadece sınırı geçerken yakalanan veya komşu ülkelerin sınır muhafaza servislerinden gelen bilgilerle belirlenen vatandaşlarla ilgili yaklaşık sayı olduğunu kaydetti.Ukraynalı yetkili, Macaristan’ın Polonya ve Slovakya'nın aksine bu tür bilgileri Ukrayna tarafına vermediğini de sözlerine ekledi.
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ukrayna sınır muhafaza servisi, asker kaçağı, sınır, yasa dışı, kontrol noktası, macaristan, polonya, slovakya
ukrayna sınır muhafaza servisi, asker kaçağı, sınır, yasa dışı, kontrol noktası, macaristan, polonya, slovakya
Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi: Her gün yüzden fazla asker kaçağı ülkeyi terk etmeye çalışıyor
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin ülkeyi terk etmeye çalıştığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sınır Kontrolü Dairesi Başkanı İgor Matviyçuk yaptığı açıklamada, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin yasadışı yollarla Ukrayna devlet sınırını geçmeye ve Avrupa'ya girmeye çalıştığını belirtti.
Matviyçuk, “Her gün yüzden fazla askerlik yaşındaki kişi Ukrayna'yı terk etmeye çalışıyor. Bunlar sadece batı ve güney sınırlarından hem kontrol noktaları hem de sınırın donanımsız kısımlarından yasadışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışanlar” ifadelerini kullandı.
Matviyçuk, bunun sadece sınırı geçerken yakalanan veya komşu ülkelerin sınır muhafaza servislerinden gelen bilgilerle belirlenen vatandaşlarla ilgili yaklaşık sayı olduğunu kaydetti.
Ukraynalı yetkili, Macaristan’ın Polonya ve Slovakya'nın aksine bu tür bilgileri Ukrayna tarafına vermediğini de sözlerine ekledi.