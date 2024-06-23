https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-sinir-muhafaza-servisi-her-gun-yuzden-fazla-asker-kacagi-ulkeyi-terk-etmeye-calisiyor-1085128735.html

Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi: Her gün yüzden fazla asker kaçağı ülkeyi terk etmeye çalışıyor

Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi: Her gün yüzden fazla asker kaçağı ülkeyi terk etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin ülkeyi terk etmeye çalıştığını bildirdi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T00:44+0300

2024-06-23T00:44+0300

2024-06-23T00:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna sınır muhafaza servisi

asker kaçağı

sınır

yasa dışı

kontrol noktası

macaristan

polonya

slovakya

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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi Sınır Kontrolü Dairesi Başkanı İgor Matviyçuk yaptığı açıklamada, her gün yüzden fazla askerlik çağındaki kişinin yasadışı yollarla Ukrayna devlet sınırını geçmeye ve Avrupa'ya girmeye çalıştığını belirtti.Matviyçuk, “Her gün yüzden fazla askerlik yaşındaki kişi Ukrayna'yı terk etmeye çalışıyor. Bunlar sadece batı ve güney sınırlarından hem kontrol noktaları hem de sınırın donanımsız kısımlarından yasadışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışanlar” ifadelerini kullandı.Matviyçuk, bunun sadece sınırı geçerken yakalanan veya komşu ülkelerin sınır muhafaza servislerinden gelen bilgilerle belirlenen vatandaşlarla ilgili yaklaşık sayı olduğunu kaydetti.Ukraynalı yetkili, Macaristan’ın Polonya ve Slovakya'nın aksine bu tür bilgileri Ukrayna tarafına vermediğini de sözlerine ekledi.

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macaristan

polonya

slovakya

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ukrayna sınır muhafaza servisi, asker kaçağı, sınır, yasa dışı, kontrol noktası, macaristan, polonya, slovakya