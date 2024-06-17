https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/alman-muhalefetinin-sabri-tukeniyor-ukraynali-erkekler-evlerine-donup-savassin-1084918057.html

Alman muhalefetinin sabrı tükeniyor: 'Ukraynalı erkekler evlerine dönüp savaşsın'

Alman muhalefetinin sabrı tükeniyor: 'Ukraynalı erkekler evlerine dönüp savaşsın'

Sputnik Türkiye

Alman milletvekili Frei yaptığı açıklamada, Ukraynalılara sosyal yardım sağlanmasının durdurulmasını vurgulayarak bu durumun Ukraynalı erkekleri ülkelerine... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:13+0300

2024-06-17T10:13+0300

2024-06-17T10:13+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

thorsten frei

bijan djir-sarai

eurostat

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

hristiyan demokrat birlik (cdu)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084884905_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_4634f9cc3788297320fefab5660794b1.jpg

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukraynalılara sosyal yardım sağlamayı durdurması gerektiğini söyledi. Frei, bu adımın Ukraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye ve Rusya ile yaşanan çatışmalar sırasında orduya katılmaya teşvik edeceğini savundu.Frei, açıklamasında ayrıca Ukraynalıları kendi ülkelerinde seferberlikten kaçınmak için Almanya'ya kaçmakla suçladı.Frei açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bir diğer Almanya Hristiyan Demokrat Birliği üyesi Michael Stübgen ise hafta sonu yaptığı açıklamada, "Hem Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemekten bahsedip hem de Ukraynalı asker kaçaklarını desteklemek mantıklı değil" diyerek Ukraynalı mültecilere otomatik olarak yardım yapılması fikrinin 'temel bir hata' olduğunu söyledi.Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de verdiği bir demeçte 'Ukrayna'dan yeni gelen savaş mültecilerinin artık Buergergeld ödemesi almaması gerektiğini' söyledi.Eurostat'a göre Mart 2024 itibariyle Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı mülteci ikamet ediyor. Alman medyasına göre ise bu sayının yaklaşık 256.000'i 18-60 yaş arası erkeklerden oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesinin-ardindan-1084917008.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, thorsten frei, bijan djir-sarai, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), hristiyan demokrat birlik (cdu)