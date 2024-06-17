https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/alman-muhalefetinin-sabri-tukeniyor-ukraynali-erkekler-evlerine-donup-savassin-1084918057.html
Alman muhalefetinin sabrı tükeniyor: 'Ukraynalı erkekler evlerine dönüp savaşsın'
Alman muhalefetinin sabrı tükeniyor: 'Ukraynalı erkekler evlerine dönüp savaşsın'
Sputnik Türkiye
Alman milletvekili Frei yaptığı açıklamada, Ukraynalılara sosyal yardım sağlanmasının durdurulmasını vurgulayarak bu durumun Ukraynalı erkekleri ülkelerine... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T10:13+0300
2024-06-17T10:13+0300
2024-06-17T10:13+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
thorsten frei
bijan djir-sarai
eurostat
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
hristiyan demokrat birlik (cdu)
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Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukraynalılara sosyal yardım sağlamayı durdurması gerektiğini söyledi. Frei, bu adımın Ukraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye ve Rusya ile yaşanan çatışmalar sırasında orduya katılmaya teşvik edeceğini savundu.Frei, açıklamasında ayrıca Ukraynalıları kendi ülkelerinde seferberlikten kaçınmak için Almanya'ya kaçmakla suçladı.Frei açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bir diğer Almanya Hristiyan Demokrat Birliği üyesi Michael Stübgen ise hafta sonu yaptığı açıklamada, "Hem Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemekten bahsedip hem de Ukraynalı asker kaçaklarını desteklemek mantıklı değil" diyerek Ukraynalı mültecilere otomatik olarak yardım yapılması fikrinin 'temel bir hata' olduğunu söyledi.Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de verdiği bir demeçte 'Ukrayna'dan yeni gelen savaş mültecilerinin artık Buergergeld ödemesi almaması gerektiğini' söyledi.Eurostat'a göre Mart 2024 itibariyle Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı mülteci ikamet ediyor. Alman medyasına göre ise bu sayının yaklaşık 256.000'i 18-60 yaş arası erkeklerden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesinin-ardindan-1084917008.html
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almanya, ukrayna, thorsten frei, bijan djir-sarai, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), hristiyan demokrat birlik (cdu)
almanya, ukrayna, thorsten frei, bijan djir-sarai, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), hristiyan demokrat birlik (cdu)
Alman muhalefetinin sabrı tükeniyor: 'Ukraynalı erkekler evlerine dönüp savaşsın'
Alman milletvekili Frei yaptığı açıklamada, Ukraynalılara sosyal yardım sağlanmasının durdurulmasını vurgulayarak bu durumun Ukraynalı erkekleri ülkelerine geri dönmesine teşvik edeceğinin altını çizdi.
Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thorsten Frei yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Ukraynalılara sosyal yardım sağlamayı durdurması gerektiğini söyledi. Frei, bu adımın Ukraynalı erkekleri ülkelerine dönmeye ve Rusya ile yaşanan çatışmalar sırasında orduya katılmaya teşvik edeceğini savundu.
Frei, açıklamasında ayrıca Ukraynalıları kendi ülkelerinde seferberlikten kaçınmak için Almanya'ya kaçmakla suçladı.
Frei açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kiev için her şey tehlikedeyken, bu ülkede savunabilecek durumda olan pek çok Ukraynalı bundan kaçıyor. Dürüst olmalıyız: mültecilere yapılan yardımlar tamamen yanlış teşvikler sağlıyor.
Bir diğer Almanya Hristiyan Demokrat Birliği üyesi Michael Stübgen ise hafta sonu yaptığı açıklamada, "Hem Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemekten bahsedip hem de Ukraynalı asker kaçaklarını desteklemek mantıklı değil" diyerek Ukraynalı mültecilere otomatik olarak yardım yapılması fikrinin 'temel bir hata' olduğunu söyledi.
Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de verdiği bir demeçte 'Ukrayna'dan yeni gelen savaş mültecilerinin artık Buergergeld ödemesi almaması gerektiğini' söyledi.
Eurostat'a göre Mart 2024 itibariyle Almanya'da yaklaşık 1.3 milyon Ukraynalı mülteci ikamet ediyor. Alman medyasına göre ise bu sayının yaklaşık 256.000'i 18-60 yaş arası erkeklerden oluşuyor.