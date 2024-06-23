https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusunun-sivastopole-duzenledigi-saldirida-can-kayiplari-artiyor-1085137497.html

Ukrayna ordusunun Sivastopol'e düzenlediği saldırıda can kayıpları artıyor

Ukrayna ordusunun Sivastopol'e düzenlediği saldırıda can kayıpları artıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun, ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini kullanarak Sivastopol’deki halk plajına düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T15:06+0300

2024-06-23T15:06+0300

2024-06-23T15:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

sivastopol

füze saldırısı

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085137340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39b2314ed5be1206072d69deb98d256a.jpg

Gün içerisinde yapılan açıklamada, saldırının ardından ilk belirlemelere göre yaralı sayısının 14 olduğu aktarılmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sivastopol'un sivil altyapısına misket bombalarıyla donatılmış ATACMS taktik füzeleriyle saldırdığını duyururken, dört füzenin düşürüldüğü, beşincisinin ise şehrin üzerinde patlatıldığını ifade edildi.Sivastopol Valiliği, şehrin sahil ve civar bölgelerindeki sivillerin yaralandığını doğrulayarak, Ukrayna ordusunun Uçkuyevka’daki halk plajını hedeflediği aktarıldı.Saldırıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun özellikle halkın yoğun olduğu bölgeleri hedef aldığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html

ukrayna

rusya

sivastopol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, sivastopol, füze saldırısı, can kaybı