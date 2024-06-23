https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusunun-sivastopole-duzenledigi-saldirida-can-kayiplari-artiyor-1085137497.html
Ukrayna ordusunun Sivastopol'e düzenlediği saldırıda can kayıpları artıyor
Ukrayna ordusunun Sivastopol'e düzenlediği saldırıda can kayıpları artıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini kullanarak Sivastopol’deki halk plajına düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T15:06+0300
2024-06-23T15:06+0300
2024-06-23T15:06+0300
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sivastopol
füze saldırısı
can kaybı
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Gün içerisinde yapılan açıklamada, saldırının ardından ilk belirlemelere göre yaralı sayısının 14 olduğu aktarılmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sivastopol'un sivil altyapısına misket bombalarıyla donatılmış ATACMS taktik füzeleriyle saldırdığını duyururken, dört füzenin düşürüldüğü, beşincisinin ise şehrin üzerinde patlatıldığını ifade edildi.Sivastopol Valiliği, şehrin sahil ve civar bölgelerindeki sivillerin yaralandığını doğrulayarak, Ukrayna ordusunun Uçkuyevka’daki halk plajını hedeflediği aktarıldı.Saldırıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun özellikle halkın yoğun olduğu bölgeleri hedef aldığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, sivastopol, füze saldırısı, can kaybı
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, sivastopol, füze saldırısı, can kaybı
Ukrayna ordusunun Sivastopol'e düzenlediği saldırıda can kayıpları artıyor
Ukrayna ordusunun, ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini kullanarak Sivastopol’deki halk plajına düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Gün içerisinde yapılan açıklamada, saldırının ardından ilk belirlemelere göre yaralı sayısının 14 olduğu aktarılmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sivastopol'un sivil altyapısına misket bombalarıyla donatılmış ATACMS taktik füzeleriyle saldırdığını duyururken, dört füzenin düşürüldüğü, beşincisinin ise şehrin üzerinde patlatıldığını ifade edildi.
Sivastopol Valiliği, şehrin sahil ve civar bölgelerindeki sivillerin yaralandığını doğrulayarak, Ukrayna ordusunun Uçkuyevka’daki halk plajını hedeflediği aktarıldı.
Saldırıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun özellikle halkın yoğun olduğu bölgeleri hedef aldığına dikkat çekti.