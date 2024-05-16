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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fsb-ukraynanin-kirimda-planladigi-teror-saldirilarina-gecit-vermedi-1083882362.html
FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi
FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde Ukraynalı ajanlar tarafından planlanan terör saldırılarının önlendiğini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T11:23+0300
2024-05-16T11:23+0300
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FSB üyeleri, Kırım'da demiryolunu havaya uçurarak terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan 2 Ukraynalı ajanı yakaladı.Gözaltına alınan 1999 doğumlu Ukraynalı şahsın Ekim 2023'te Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) tarafından elemanlandığını belirten FSB, söz konusu şahsın 2000 doğumlu kız arkadaşını da Ukrayna istihbaratına aldırdığını bildirdi.Zanlıların Nisan 2024'te Sivastopol'deki zuladan patlayıcılar alarak Oktyabrskoye köyündeki demiryoluna yerleştirmeye hazırlandığını kaydeden FSB, iki şahsın da suçüstü yakalandığını vurguladı.FSB, zanlıların Kırım Yarımadası'nda bulunan Rus askerlerin konuşlanma noktalarını, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin konumlarını ve enerji tesislerinin koordinatlarını fotoğraflarıyla birlikte Ukrayna istihbaratına aktardığını bildirdi.'Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planlanıyordu'Bu arada FSB'de sorguya çekilen erkek zanlı, Kiev rejiminin Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planladığını itiraf etti.Ukrayna istihbaratının Kerç'teki Rus askerleri, askeri tesisler hakkında her türlü bilgiyi ve hava savunma sistemi tesisinin fotoğraflarını istediğini anlatan zanlı, "Ayrıca bana küçük bir İHA verme, onu kullanmayı öğretme ve muhtemelen Kerç'teki hava savunma sistemlerine saldırmaya yönelik talimatlar verme düşünceleri de vardı. Ancak İHA'yı teslim edemediler, zira askeri istihbarat koordinatörünün bana yazdığına göre İHA sevkiyat sırasında imha edildi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avdeyevkada-ukrayna-ordusuna-ait-mayinlanmis-patlayici-ve-silah-zulalari-bulundu-1083845487.html
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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, kırım, kırım cumhuriyeti, terör, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol
ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, kırım, kırım cumhuriyeti, terör, terör saldırısı, terör eylemi, terör suçu, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol

FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi

11:23 16.05.2024
© ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinfsb
fsb - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© ЦОС ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde Ukraynalı ajanlar tarafından planlanan terör saldırılarının önlendiğini duyurdu.
FSB üyeleri, Kırım'da demiryolunu havaya uçurarak terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan 2 Ukraynalı ajanı yakaladı.

Gözaltına alınan 1999 doğumlu Ukraynalı şahsın Ekim 2023'te Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) tarafından elemanlandığını belirten FSB, söz konusu şahsın 2000 doğumlu kız arkadaşını da Ukrayna istihbaratına aldırdığını bildirdi.

Zanlıların Nisan 2024'te Sivastopol'deki zuladan patlayıcılar alarak Oktyabrskoye köyündeki demiryoluna yerleştirmeye hazırlandığını kaydeden FSB, iki şahsın da suçüstü yakalandığını vurguladı.

FSB, zanlıların Kırım Yarımadası'nda bulunan Rus askerlerin konuşlanma noktalarını, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin konumlarını ve enerji tesislerinin koordinatlarını fotoğraflarıyla birlikte Ukrayna istihbaratına aktardığını bildirdi.

'Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planlanıyordu'

Bu arada FSB'de sorguya çekilen erkek zanlı, Kiev rejiminin Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planladığını itiraf etti.

Ukrayna istihbaratının Kerç'teki Rus askerleri, askeri tesisler hakkında her türlü bilgiyi ve hava savunma sistemi tesisinin fotoğraflarını istediğini anlatan zanlı, "Ayrıca bana küçük bir İHA verme, onu kullanmayı öğretme ve muhtemelen Kerç'teki hava savunma sistemlerine saldırmaya yönelik talimatlar verme düşünceleri de vardı. Ancak İHA'yı teslim edemediler, zira askeri istihbarat koordinatörünün bana yazdığına göre İHA sevkiyat sırasında imha edildi" ifadelerini kullandı.
avdeyevka zula - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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