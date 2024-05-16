https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fsb-ukraynanin-kirimda-planladigi-teror-saldirilarina-gecit-vermedi-1083882362.html

FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi

FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde Ukraynalı ajanlar tarafından planlanan terör saldırılarının önlendiğini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T11:23+0300

2024-05-16T11:23+0300

2024-05-16T11:23+0300

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FSB üyeleri, Kırım'da demiryolunu havaya uçurarak terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan 2 Ukraynalı ajanı yakaladı.Gözaltına alınan 1999 doğumlu Ukraynalı şahsın Ekim 2023'te Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) tarafından elemanlandığını belirten FSB, söz konusu şahsın 2000 doğumlu kız arkadaşını da Ukrayna istihbaratına aldırdığını bildirdi.Zanlıların Nisan 2024'te Sivastopol'deki zuladan patlayıcılar alarak Oktyabrskoye köyündeki demiryoluna yerleştirmeye hazırlandığını kaydeden FSB, iki şahsın da suçüstü yakalandığını vurguladı.FSB, zanlıların Kırım Yarımadası'nda bulunan Rus askerlerin konuşlanma noktalarını, Rusya'nın hava savunma sistemlerinin konumlarını ve enerji tesislerinin koordinatlarını fotoğraflarıyla birlikte Ukrayna istihbaratına aktardığını bildirdi.'Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planlanıyordu'Bu arada FSB'de sorguya çekilen erkek zanlı, Kiev rejiminin Kırım Köprüsü'nü koruyan hava savunma sistemi tesisine sabotaj planladığını itiraf etti.Ukrayna istihbaratının Kerç'teki Rus askerleri, askeri tesisler hakkında her türlü bilgiyi ve hava savunma sistemi tesisinin fotoğraflarını istediğini anlatan zanlı, "Ayrıca bana küçük bir İHA verme, onu kullanmayı öğretme ve muhtemelen Kerç'teki hava savunma sistemlerine saldırmaya yönelik talimatlar verme düşünceleri de vardı. Ancak İHA'yı teslim edemediler, zira askeri istihbarat koordinatörünün bana yazdığına göre İHA sevkiyat sırasında imha edildi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avdeyevkada-ukrayna-ordusuna-ait-mayinlanmis-patlayici-ve-silah-zulalari-bulundu-1083845487.html

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