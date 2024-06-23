https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baskiyi-surduruyor-1085130529.html

Kiev, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni için Washington'a baskıyı sürdürüyor

Kiev, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni için Washington'a baskıyı sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD, Batı'nın savaşa çekilebileceği kaygısı nedeniyle bu füzelerin... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T10:04+0300

2024-06-23T10:04+0300

2024-06-23T10:04+0300

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ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre Ukraynalı yetkililer, Rusya topraklarının derinliklerini vurmak amacıyla uzun menzilli ATACMS operasyonel taktik füzelerinin kullanımına yönelik yasağın kaldırılması için ABD'ye baskı yapıyor.Haberde, “Ukrayna hükümet yetkilileri, ATACMS kullanarak Rusya içindeki özellikle önemli hedefleri vurabilmek için Washington’a yoğun baskıyı sürdürüyor” ifadelerine yer verilirken, ajansa göre Kiev, Washington'un uzun menzilli füzelerle 100-150 kilometre mesafeden Rusya'nın derinliklerine saldırmayı kabul etmesini istiyor.İddiaya göre, Ukrayna komutanlığı temsilcilerinin, böyle bir seçenek olmadan, ellerinin kollarının bağlı kaldığı kaydedildi.Materyalde belirtildiği üzere Kiev, ABD tarafını kısıtlamayı iptal etmeye sadece "savaş alanındaki umutsuz koşulların" zorlayabileceğine inanırken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Harkov bölgesini tehdit eden Rus topraklarındaki hedeflere karşı ABD silahlarını kullanmasına izin verdiği, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli ateşli silahların kullanımına ilişkin yasağı yürürlükte bıraktığı biliniyor.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya karşı silah kullanma yetkisinin Rus birliklerinin Ukrayna sınırını geçtiği tüm bölgeleri kapsadığını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin temsilcilerinin, Kiev'in Batı tarafından Ukrayna ordusuna verilen füze sistemleriyle Rus topraklarının derinliklerindeki ‘meşru hedefleri’ vurmasına izin verme planlarından bahsederken ‘ne ile oynadıklarının farkında olmaları’ gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html

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