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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/biden-ukraynaya-rusyayi-vurmasi-icin-verdigimiz-izin-batiyi-savasa-cekebilir-1084594928.html
Biden: Ukrayna'ya Rusya'yı vurması için verdiğimiz izin Batı'yı savaşa çekebilir
Biden: Ukrayna'ya Rusya'yı vurması için verdiğimiz izin Batı'yı savaşa çekebilir
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırmasına izin veren Başkan Biden, bu konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Moskova ve Kremlin'e ABD silahlarıyla... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:02+0300
2024-06-07T10:02+0300
ukrayna krizi
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya topraklarını ABD silahlarıyla vurması için verilen iznin Batı'yı savaşın içine sürükleyebileceğini itiraf etti.ABC News televizyonuna açıklamalarda bulunan Biden, Kiev'e verilen söz konusu iznin Batı'yı Ukrayna'daki savaşa müdahil edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Teorik olarak bu gerçekleşebilir ancak düşük bir ihtimal" yanıtını verdi.Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Moskova ve Kremlin'e ABD yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine izin verme niyetinde olmadıklarını söylemişti.Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Kiev’e, kendi sağladıkları silahlarla Rusya’yı vurma izni vermişti.ABD geçen hafta Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Harkov Bölgesi'ne komşu Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasına yeşik ışık yakmış, öte yandan Washington, ATACMS taktik füze ve diğer uzun menzilli silahları sınır ötesi operasyonlarda kullanma yasağını sürdürmüştü.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.Fransa, 2 Haziran’da Kiev’e Storm Shadows/SCALP uzun menzilli füzeleri Rusya bölgelerine karşı kullanmasına izin vermişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere dahil bazı ittifak üyelerinin baştan beri Kiev’e 'hiçbir kısıtlama getirmeden' silah sağladığını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/biden-ukraynanin-abd-silahlariyla-moskova-ve-kremline-saldirmasina-karsiyiz-1084570543.html
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abd, joe biden, ukrayna, rusya, silah, saldırı, batı, savaş
abd, joe biden, ukrayna, rusya, silah, saldırı, batı, savaş

Biden: Ukrayna'ya Rusya'yı vurması için verdiğimiz izin Batı'yı savaşa çekebilir

10:02 07.06.2024
© AP Photo / Morry GashJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Morry Gash
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Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırmasına izin veren Başkan Biden, bu konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Moskova ve Kremlin'e ABD silahlarıyla saldırı düzenlenmesine karşı olduklarını söyleyen Biden, bu kez Batı'nın savaşa çekilebileceğini kabullendi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya topraklarını ABD silahlarıyla vurması için verilen iznin Batı'yı savaşın içine sürükleyebileceğini itiraf etti.

ABC News televizyonuna açıklamalarda bulunan Biden, Kiev'e verilen söz konusu iznin Batı'yı Ukrayna'daki savaşa müdahil edip etmeyeceğinin sorulması üzerine "Teorik olarak bu gerçekleşebilir ancak düşük bir ihtimal" yanıtını verdi.
Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Moskova ve Kremlin'e ABD yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine izin verme niyetinde olmadıklarını söylemişti.

Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Kiev’e, kendi sağladıkları silahlarla Rusya’yı vurma izni vermişti.
ABD geçen hafta Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Harkov Bölgesi'ne komşu Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasına yeşik ışık yakmış, öte yandan Washington, ATACMS taktik füze ve diğer uzun menzilli silahları sınır ötesi operasyonlarda kullanma yasağını sürdürmüştü.
Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.
Fransa, 2 Haziran’da Kiev’e Storm Shadows/SCALP uzun menzilli füzeleri Rusya bölgelerine karşı kullanmasına izin vermişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere dahil bazı ittifak üyelerinin baştan beri Kiev’e 'hiçbir kısıtlama getirmeden' silah sağladığını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
Ukrayna krizi
Biden: Ukrayna'nın ABD silahlarıyla Moskova ve Kremlin'e saldırmasına karşıyız
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