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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/biden-ukraynanin-abd-silahlariyla-moskova-ve-kremline-saldirmasina-karsiyiz-1084570543.html
Biden: Ukrayna'nın ABD silahlarıyla Moskova ve Kremlin'e saldırmasına karşıyız
Biden: Ukrayna'nın ABD silahlarıyla Moskova ve Kremlin'e saldırmasına karşıyız
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya en fazla silah sevkiyatı yapan ülke konumundaki ABD, Rusya topraklarına saldırma izni verdiği Kiev'in Moskova ve Kremlin'i ABD silahlarıyla... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:40+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Moskova ve Kremlin'e ABD yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine izin verme niyetinde olmadıklarını söyledi.ABC News televizyonuna demeç veren Biden, "Rusya'nın 200 mil (yaklaşık 325 km) derinliğindeki saldırılara izin vermiyoruz, Moskova ve Kremlin'e yönelik saldırılara karşıyız" dedi.Biden, ABD silahlarının Ukrayna sınırı yakınında, diğer taraftaki belirli hedeflere düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin verdiklerinin altını çizdi.Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Kiev’e, kendi sağladıkları silahlarla Rusya’yı vurma izni vermişti.ABD geçen hafta Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Harkov Bölgesi'ne komşu Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasına yeşik ışık yakmış, öte yandan Washington, ATACMS taktik füze ve diğer uzun menzilli silahları sınır ötesi operasyonlarda kullanma yasağını sürdürmüştü.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.Fransa, 2 Haziran’da Kiev’e Storm Shadows/SCALP uzun menzilli füzeleri Rusya bölgelerine karşı kullanmasına izin vermişti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere dahil bazı ittifak üyelerinin baştan beri Kiev’e 'hiçbir kısıtlama getirmeden' silah sağladığını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/putin-rusyanin-catismadaki-kayiplari-ukraynanin-kayiplarindan-birkac-kat-daha-az-1084544020.html
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abd, ukrayna, joe biden, silah, silah ihracatı, silah pazarı, nato, ingiltere, almanya, rusya
abd, ukrayna, joe biden, silah, silah ihracatı, silah pazarı, nato, ingiltere, almanya, rusya

Biden: Ukrayna'nın ABD silahlarıyla Moskova ve Kremlin'e saldırmasına karşıyız

15:40 06.06.2024
© AA / Celal GüneşJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Celal Güneş
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Ukrayna'ya en fazla silah sevkiyatı yapan ülke konumundaki ABD, Rusya topraklarına saldırma izni verdiği Kiev'in Moskova ve Kremlin'i ABD silahlarıyla vurmasına olumlu bakmıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Moskova ve Kremlin'e ABD yapımı silahlarla saldırı düzenlemesine izin verme niyetinde olmadıklarını söyledi.

ABC News televizyonuna demeç veren Biden, "Rusya'nın 200 mil (yaklaşık 325 km) derinliğindeki saldırılara izin vermiyoruz, Moskova ve Kremlin'e yönelik saldırılara karşıyız" dedi.

Biden, ABD silahlarının Ukrayna sınırı yakınında, diğer taraftaki belirli hedeflere düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin verdiklerinin altını çizdi.
Başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Kiev’e, kendi sağladıkları silahlarla Rusya’yı vurma izni vermişti.
ABD geçen hafta Ukrayna’nın Amerikan silahlarını Harkov Bölgesi'ne komşu Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanmasına yeşik ışık yakmış, öte yandan Washington, ATACMS taktik füze ve diğer uzun menzilli silahları sınır ötesi operasyonlarda kullanma yasağını sürdürmüştü.
Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.
Fransa, 2 Haziran’da Kiev’e Storm Shadows/SCALP uzun menzilli füzeleri Rusya bölgelerine karşı kullanmasına izin vermişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere dahil bazı ittifak üyelerinin baştan beri Kiev’e 'hiçbir kısıtlama getirmeden' silah sağladığını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün St. Petersburg’da yabancı ülkelerin gazetecileriyle yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya uzun menzilli silahların sağlanmasına asimetrik karşılık verebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Putin, “Rusya’ya karşı bunu yapan ülkelerin hassas hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirecek bölgelere silah sağlamaya başlayabiliriz" demişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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Putin: Rusya’nın çatışmadaki kayıpları Ukrayna’nın kayıplarından birkaç kat daha az
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