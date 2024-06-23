https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dunyanin-en-mutlu-sehirleri-belli-oldu-turkiyeden-listeler-de-sehirde--1085135960.html
Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den şehirler de listede
Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den şehirler de listede
Sputnik Türkiye
Her yıl hazırlanan 'Mutlu Şehirler Endeksi' yayınlandı. Türkiye'den üç şehir öne çıktı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T14:10+0300
2024-06-23T14:10+0300
2024-06-23T14:12+0300
türkiye
izmir
istanbul
antalya
şehir
londra
londra belediyesi
isveç
norveç
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İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü'nün her yıl yaptığı araştırmanın yeni sonuçları açıklandı. Araştırmada, şehirlerde yaşayanlara yaşam kalitesi, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konular hakkında sorular sorularak bir sıralama oluşturuldu. Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı.Danimarka'nın Aarhus şehri listenin birinci sırasında yer alırken, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer aldı. İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken, bu şehirleri Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.Türkiye'den üç şehir listede Listede Türkiye'den de üç şehir yer aldı. İstanbul, 197'nci sırada yer alarak Bronz şehir kategorisine dahil oldu ve Buenos Aires, Varşova, Cape Town gibi şehirleri geride bıraktı. Ancak, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.İzmir, listede 222'nci sırada yer aldı. İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto gibi şehirleri geride bıraktı.Antalya ise listenin sondan beşinci sırasında yer alarak 246'ncı oldu. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan bazı şehirleri geride bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sevval-sam-bodrumda-sinif-farki-yok-ister-zengin-ol-ister-fakir-burada-herkesin-bahceli-evi-var-1085135179.html
türkiye
izmir
istanbul
antalya
londra
isveç
norveç
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mutlu şehirler, en mutlu şehirler, dünyanın en mutlu şehirleri, yaşam kalitesi, kuzey avrupa şehirleri, aarhus, zürih, berlin, gothenburg, amsterdam, helsinki, bristol, kopenhag, cenevre, münih, stockholm, türkiye şehirleri, istanbul, izmir, antalya, yaşam kalitesi enstitüsü, mutluluk sıralaması, şehirler sıralaması, 2024 mutlu şehirler listesi, şehir yaşam kalitesi, toplu ulaşım, yerel yönetim, çevre değerlendirmesi
Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den şehirler de listede
14:10 23.06.2024 (güncellendi: 14:12 23.06.2024)
Her yıl hazırlanan 'Mutlu Şehirler Endeksi' yayınlandı. Türkiye'den üç şehir öne çıktı.
İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü'nün her yıl yaptığı araştırmanın yeni sonuçları açıklandı. Araştırmada, şehirlerde yaşayanlara yaşam kalitesi, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konular hakkında sorular sorularak bir sıralama oluşturuldu. Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı.
Danimarka'nın Aarhus şehri listenin birinci sırasında yer alırken, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer aldı. İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken, bu şehirleri Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.
Türkiye'den üç şehir listede
Listede Türkiye'den de üç şehir yer aldı. İstanbul, 197'nci sırada yer alarak Bronz şehir kategorisine dahil oldu ve Buenos Aires, Varşova, Cape Town gibi şehirleri geride bıraktı. Ancak, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.
İzmir, listede 222'nci sırada yer aldı. İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto gibi şehirleri geride bıraktı.
Antalya ise listenin sondan beşinci sırasında yer alarak 246'ncı oldu. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan bazı şehirleri geride bıraktı.