https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/dunyanin-en-mutlu-sehirleri-belli-oldu-turkiyeden-listeler-de-sehirde--1085135960.html

Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den şehirler de listede

Dünyanın en mutlu şehirleri belli oldu: Türkiye'den şehirler de listede

Sputnik Türkiye

Her yıl hazırlanan 'Mutlu Şehirler Endeksi' yayınlandı. Türkiye'den üç şehir öne çıktı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T14:10+0300

2024-06-23T14:10+0300

2024-06-23T14:12+0300

türkiye

izmir

istanbul

antalya

şehir

londra

londra belediyesi

isveç

norveç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084941470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6e545b8cc5ead8829a2b27826386cce.jpg

İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü'nün her yıl yaptığı araştırmanın yeni sonuçları açıklandı. Araştırmada, şehirlerde yaşayanlara yaşam kalitesi, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konular hakkında sorular sorularak bir sıralama oluşturuldu. Kuzey Avrupa ülkelerindeki şehirler üst sıralarda yer aldı.Danimarka'nın Aarhus şehri listenin birinci sırasında yer alırken, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer aldı. İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken, bu şehirleri Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.Türkiye'den üç şehir listede Listede Türkiye'den de üç şehir yer aldı. İstanbul, 197'nci sırada yer alarak Bronz şehir kategorisine dahil oldu ve Buenos Aires, Varşova, Cape Town gibi şehirleri geride bıraktı. Ancak, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.İzmir, listede 222'nci sırada yer aldı. İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto gibi şehirleri geride bıraktı.Antalya ise listenin sondan beşinci sırasında yer alarak 246'ncı oldu. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan bazı şehirleri geride bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sevval-sam-bodrumda-sinif-farki-yok-ister-zengin-ol-ister-fakir-burada-herkesin-bahceli-evi-var-1085135179.html

türkiye

izmir

istanbul

antalya

londra

isveç

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mutlu şehirler, en mutlu şehirler, dünyanın en mutlu şehirleri, yaşam kalitesi, kuzey avrupa şehirleri, aarhus, zürih, berlin, gothenburg, amsterdam, helsinki, bristol, kopenhag, cenevre, münih, stockholm, türkiye şehirleri, istanbul, izmir, antalya, yaşam kalitesi enstitüsü, mutluluk sıralaması, şehirler sıralaması, 2024 mutlu şehirler listesi, şehir yaşam kalitesi, toplu ulaşım, yerel yönetim, çevre değerlendirmesi