https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/sevval-sam-bodrumda-sinif-farki-yok-ister-zengin-ol-ister-fakir-burada-herkesin-bahceli-evi-var-1085135179.html
Şevval Sam: Bodrum'da sınıf farkı yok, ister zengin ol ister fakir, burada herkesin bahçeli evi var
Şevval Sam: Bodrum'da sınıf farkı yok, ister zengin ol ister fakir, burada herkesin bahçeli evi var
Sputnik Türkiye
Bodrum'da tatil yapan Şevval Sam, Show TV'ye röportaj verdi. Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam'ın sözleri sosyal... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T13:19+0300
2024-06-23T13:19+0300
2024-06-23T13:19+0300
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şevval sam
bodrum
yaz
yaz tatili
zengin
fakir
fakirlik
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Havaların sıcaklaması ve yazın gelmesiyle birçok ünlü gibi Bodrum'da tatil yapan Şevval Sam, Show TV'ye röportaj verdi. Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam, şu ifadeleri kullandı:
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şevval sam, bodrum, yaz, yaz tatili, zengin, fakir, fakirlik
şevval sam, bodrum, yaz, yaz tatili, zengin, fakir, fakirlik
Şevval Sam: Bodrum'da sınıf farkı yok, ister zengin ol ister fakir, burada herkesin bahçeli evi var
Bodrum'da tatil yapan Şevval Sam, Show TV'ye röportaj verdi. Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam'ın sözleri sosyal medyada farklı tepkilerle karşılaştı.
Havaların sıcaklaması ve yazın gelmesiyle birçok ünlü gibi Bodrum'da tatil yapan Şevval Sam, Show TV'ye röportaj verdi. Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam, şu ifadeleri kullandı:
"Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı.
Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum."