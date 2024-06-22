https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/dortmund-sokaklari-kirmizi-beyaza-burundu-1085120286.html
Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T16:05+0300
2024-06-22T16:05+0300
2024-06-22T16:06+0300
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euro 2024
futbol
portekiz
türkiye
taraftar
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/oyuncu-caglar-ertugrul-70-milyon-begeniye-aksam-sahaya-atlarim-1085119418.html
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dortmund, euro 2024, futbol, portekiz, türkiye, taraftar
dortmund, euro 2024, futbol, portekiz, türkiye, taraftar
Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
16:05 22.06.2024 (güncellendi: 16:06 22.06.2024)
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.
Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.