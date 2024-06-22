https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ticaret-bakani-bolat-cezayir-ve-tunusa-gidecek-turkiye-onur-konugu-ulke-sifatiyla-yer-alacak-1085110785.html

Ticaret Bakanı Bolat Cezayir ve Tunus'a gidecek: Türkiye, 'Onur Konuğu Ülke' sıfatıyla yer alacak

Ticaret Bakanı Bolat Cezayir ve Tunus'a gidecek: Türkiye, 'Onur Konuğu Ülke' sıfatıyla yer alacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23-24 Haziran'da Cezayir'e, 25 Haziran'da da Tunus'a ziyarette bulunacak. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T10:38+0300

2024-06-22T10:38+0300

2024-06-22T10:39+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ömer bolat

cezayir

tunus

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Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bolat'ın Kuzey Afrika programı kapsamında ilk durağı Cezayir olacak.Bakan Bolat'ın ziyareti sırasında kapılarını ziyaretçilere açacak 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nda Türkiye, "Onur Konuğu Ülke" sıfatıyla yer alacak.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla başlayacak fuarda, Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Türkiye'yi temsil etmesi planlanıyor. Fuara, 25 ülkeden 800 katılımcı bekleniyor.Program kapsamında Bolat, Yılmaz ve Göktaş'ın, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türk İş Dünyası buluşmasına katılımı da gerçekleşecek.Bolat, 23-24 Haziran tarihlerindeki ziyaretinde, Cezayirli mevkidaşı da dahil ülke yöneticileriyle üst düzey görüşmeler yapacak. Ayrıca, Bakan Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda iki ülke firma temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek Ticaret Heyeti ve B2B etkinliğinin açılışını gerçekleştirmesi öngörülüyor.Türkiye'nin Afrika'da en çok yatırım yaptığı ülke CezayirCezayir, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en büyük ikinci ticaret partneri konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl sonunda 6.3 milyar doları buldu. Cezayir, Türkiye'nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke niteliğini de taşıyor. Türkiye bu ülkede petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke konumunda bulunuyor.Cezayir'de 1500 civarında Türk ortaklı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Cezayir'de bugüne kadar 21.3 milyar dolarlık 636 proje üstlendi.Türkiye-Tunus ticaret hacmi 1.6 milyar dolarTürkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu hacmin yaklaşık 1,3 milyar doları Türkiye'nin ihracatından, 300 milyon doları ise ithalatından oluşuyor. Türk müteahhitleri Tunus'ta bugüne kadar 975 milyon dolar değerinde 21 proje hayata geçirdi.

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