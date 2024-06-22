https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kredi-cekmek-istemeyenler-icin-yeni-duzenleme-basliyor-kismi-odeme-basvurusu-nasil-yapilir-1085108841.html

Kredi çekmek istemeyenler için yeni düzenleme başlıyor: Kısmi ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Kredi çekmek istemeyenler için yeni düzenleme başlıyor: Kısmi ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

1 Temmuz 2024'ten itibaren, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları için birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekme imkanı geliyor. Bu... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T09:40+0300

2024-06-22T09:40+0300

2024-06-22T09:40+0300

ekonomi

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bireysel emeklilik sistemi (bes)

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BES katılımcıları, evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecek. Bu imkan, katılımcıların hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulmalarını sağlayacak.Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, BES'te kısmi ödeme ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Karakaş, BES katılımcılarına yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı sağlanacağını, 45 yaş üstü kişilerin otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı olduğunu ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verileceğini belirtti.Hangi durumlarda kısmi ödeme alınabilecek?Yeni BES yönetmeliği, evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü hallerde sistemden kısmen ödemeye imkan tanıyor. En az 5 yıl süreyle yürürlükte olan bir sözleşmeye sahip katılımcılar, belirtilen durumlarda birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecek.Doğal afet durumunda kısmi ödeme hakkıGenel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere, doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının yüzde 50'si ile sınırlı olarak kısmi ödeme hakkı kullanılabilecek.Evlilik ve konut alımı durumunda kısmi ödeme hakkıEn az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcılar, evlilik veya konut alımı durumlarında kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek. Konut alımı için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcılar, konutun kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesini ibraz etmek zorunda olacak. Evlilik için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcılar ise evlilik belgesini sunacak.Eğitim durumunda kısmi ödeme hakkıEn az 5 yıl yürürlükte olan bir sözleşmeye sahip katılımcılar, 21 yaşını aşmamış ve Türkiye'deki üniversitelerin örgün eğitim lisans programına kayıtlı olmaları şartıyla, eğitim masrafları için bir defaya mahsus kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek.Kısmi başvuru nasıl yapılacak?Kısmi başvuruya imkan veren durumlardan birinin bulunması halinde katılımcılar, BES şirketlerinin internet sitelerinde bulunan 'Kısmen Ödeme Talep Formu ve Taahhütname' ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvuru yapabilecekler. Şartların sağlanması halinde BES şirketi ödemeyi gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/emlak-piyasasinda-yeni-donem-ilanlar-artik-e-devlet-uzerinden-yetkilendirilecek-1085074475.html

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