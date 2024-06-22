Bakan Yerlikaya'nın oğlunun kiraladığı daire ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

"Kurumumuz, özel bütçeli bir kamu kurumu olup, kiracılarımızla yaptığımız sözleşmeler özel hukuk kapsamında yapılmakta ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumumuz, Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi kapsamında her 5 yılda bir kira güncellemesi yapmakta olup, taşınmazların rayiç bedelleri üzerinden kiralanması için gereken hassasiyet ve özeni göstermektedir.

Haberde geçen söz konusu daire, 2019 yılında ihale ile kiralanmış olup her yıl yüzde 25 kira artırımı yapılmıştır. 2024 yılı sonunda da 5'inci yılını dolduracak ve emsal değerine getirilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm kiralama işlemlerinde adil, şeffaf ve hakkaniyetli hareket etmektedir."