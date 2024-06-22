https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/akrabalarinizi-e-devlet-uzerinden-akrabaliktan-cikarabilirsiniz-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085124598.html
'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasıyla ilgili açıklama
'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Akraba İlişiği Kesme İşlemleri' iddiasına yönelik e-Devlet üzerinden böyle bir... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T18:40+0300
2024-06-22T18:40+0300
2024-06-22T18:40+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
akraba
e-devlet
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir" duyurunda bulundu.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/diyarbakir-ve-mardin-arasindaki-bolgede-cikan-yanginda-can-kaybi-yukseldi-1085121789.html
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akraba silme e devlet, e-devlet akraba silme nasıl yapılır, e devlet akraba sorgulama
'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Akraba İlişiği Kesme İşlemleri' iddiasına yönelik e-Devlet üzerinden böyle bir işlemin yapılmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir" duyurunda bulundu.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.