https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/akrabalarinizi-e-devlet-uzerinden-akrabaliktan-cikarabilirsiniz-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085124598.html

'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasıyla ilgili açıklama

'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Akraba İlişiği Kesme İşlemleri' iddiasına yönelik e-Devlet üzerinden böyle bir... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T18:40+0300

2024-06-22T18:40+0300

2024-06-22T18:40+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

akraba

e-devlet

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir" duyurunda bulundu.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

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