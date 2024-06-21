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Türkiye Portekiz maçına hazırlanıyor: Arda Güler ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı
Türkiye Portekiz maçına hazırlanıyor: Arda Güler ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yoğun bir... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı. Antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Fitness salonunda yapılan ısınma bölümünün ardından oyuncular sahada taktik çalışmaları tamamladı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin DurumuArda Güler, yorgun olduğu gerekçesiyle dinlendirilirken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı çalışacağı gerekçesiyle antrenmanda yer almadı. Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı takip etti.Takımın Yol HaritasıAy-yıldızlı ekip, yarın saat 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek. Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda saat 20.45'te bir yürüyüş yapacak olan A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun katılımıyla saat 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.
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Türkiye Portekiz maçına hazırlanıyor: Arda Güler ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı

11:17 21.06.2024
© İHA / Christopher NeundorfArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / Christopher Neundorf
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Ancak son antrenmana Arda Güler ve İrfan Can Kahveci katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı. Antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Fitness salonunda yapılan ısınma bölümünün ardından oyuncular sahada taktik çalışmaları tamamladı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin Durumu

Arda Güler, yorgun olduğu gerekçesiyle dinlendirilirken, tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı çalışacağı gerekçesiyle antrenmanda yer almadı. Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı takip etti.

Takımın Yol Haritası

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek. Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda saat 20.45'te bir yürüyüş yapacak olan A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun katılımıyla saat 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.
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