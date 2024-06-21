https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/euro-2024te-uefaya-sasirtan-basvuru-turnuvadan-cekiliriz-1085063671.html
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru: 'Turnuvadan çekiliriz'
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru: 'Turnuvadan çekiliriz'
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda dün oynanan Hırvatistan-Arnavutluk maçı sonrası Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA'ya resmi bir başvuru yaptı. Maçta... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T07:27+0300
2024-06-21T07:27+0300
2024-06-21T07:50+0300
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün grup maçlarında heyecan devam ediyor. B Grubu'ndaki ikinci maçta, Hırvatistan ve Arnavutluk, Hamburg'daki Volksparkstadion'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.Sırbistan aleyhine tezahüratlar tepki çektiMaç sırasında Hırvat ve Arnavut taraftarlar, Sırbistan aleyhine "Sırpları öldürün, öldürün, öldürün" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu durum, ekranlara da yansıdı ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.Sırbistan'dan UEFA'ya resmi başvuruSırbistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan ve Arnavutluk'un cezalandırılması için UEFA'ya resmi başvuruda bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA'dan yaptırım talep ettiklerini belirterek, "Yaşananlar skandaldır ve cezalandırılacaklarından eminiz. Turnuvaya devam etmeme pahasına da olsa adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi. İki ülkenin cezalandırılmaması halinde turnuvadan çekilme kararı alacaklarını ifade etti.Kosovalı gazeteci turnuvadan men edildiSırbistan ayrıca, Kosovalı televizyon muhabiri Arlind Sadiku'nun, İngiltere ile oynadıkları açılış maçının canlı yayını sırasında Arnavutların simgesi olan 'kartal' işareti yapmasından rahatsız olmuştu. Sadiku, Artmotion televizyon kanalı için görev yaparken, 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle turnuvanın geri kalanından men edildi.
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EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru: 'Turnuvadan çekiliriz'
07:27 21.06.2024 (güncellendi: 07:50 21.06.2024)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda dün oynanan Hırvatistan-Arnavutluk maçı sonrası Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA'ya resmi bir başvuru yaptı. Maçta her iki takım taraftarlarının Sırbistan aleyhine yaptığı tezahüratlar kriz yarattı.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün grup maçlarında heyecan devam ediyor. B Grubu'ndaki ikinci maçta, Hırvatistan ve Arnavutluk, Hamburg'daki Volksparkstadion'da karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.
Sırbistan aleyhine tezahüratlar tepki çekti
Maç sırasında Hırvat ve Arnavut taraftarlar, Sırbistan aleyhine "Sırpları öldürün, öldürün, öldürün" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu durum, ekranlara da yansıdı ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.
Sırbistan'dan UEFA'ya resmi başvuru
Sırbistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan ve Arnavutluk'un cezalandırılması için UEFA'ya resmi başvuruda bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA'dan yaptırım talep ettiklerini belirterek, "Yaşananlar skandaldır ve cezalandırılacaklarından eminiz. Turnuvaya devam etmeme pahasına da olsa adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi. İki ülkenin cezalandırılmaması halinde turnuvadan çekilme kararı alacaklarını ifade etti.
Kosovalı gazeteci turnuvadan men edildi
Sırbistan ayrıca, Kosovalı televizyon muhabiri Arlind Sadiku'nun, İngiltere ile oynadıkları açılış maçının canlı yayını sırasında Arnavutların simgesi olan 'kartal' işareti yapmasından rahatsız olmuştu. Sadiku, Artmotion televizyon kanalı için görev yaparken, 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle turnuvanın geri kalanından men edildi.