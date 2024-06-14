https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tuik-acikladi-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olen-turk-vatandaslarinin-sayisi-45-bin-784-1084844298.html

TÜİK açıkladı: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784'

TÜİK açıkladı: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de ölüm sayısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artarak 525 bin 814 oldu. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T11:40+0300

2024-06-14T11:40+0300

2024-06-14T11:40+0300

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tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.Yayımlanan rapora göre, ölüm sayısı 2022'de 505 bin 269 iken 2023'te yüzde 4.1 yükselerek 525 bin 814 olarak belirlendi. Ölen kişilerin yüzde 53.9'unu erkekler, yüzde 46.1'ini kadınlar oluşturdu.Ölüm sayısı 2023 yılında 525 bin 814 olduÖlüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4.1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında yüzde 53.9'unu erkekler, yüzde 46.1'ini kadınlar oluşturdu.Kaba ölüm hızı binde 6.2 olduBin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5.9 iken 2023 yılında binde 6.2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5.9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6.2 ölüm düştü.Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 18.0 ile Adıyaman olduKaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 180 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17.1 ile Hatay, binde 14.8 ile Kahramanmaraş, binde 10.6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2.3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2.5 ile Hakkari, binde 3.0 ile Batman ve Van izledi.Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33.4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15.0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13.2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 12.3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin yüzde 42.4'ünü iskemik kalp hastalığı oluşturduDolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42.4'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24.1'inin diğer kalp hastalıkları, yüzde 18.6'sının serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 50.2 ile Çanakkale olduDolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 50.2 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 45.6 ile Kırşehir, yüzde 44.7 ile Balıkesir, yüzde 43.0 ile Kırıkkale izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili yüzde 12.6 ile Hatay, yüzde 13.5 ile Kahramanmaraş, yüzde 27.8 ile Kilis izledi.Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden olduİyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 29.2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 7.7'sinin kolonun kötü huylu tümörü ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 22.0 ile Tunceli olduİyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22.0 ile Tunceli olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21.0 ile Ardahan, yüzde 20.9 ile Erzurum, 20.6 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 3.4 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili yüzde 3.5 ile Hatay, yüzde 4.1 ile Kahramanmaraş, yüzde 8.8 ile Gaziantep izledi.Bebek ölüm hızı binde 10.0 olduBebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9.2 iken 2023 yılında binde 10.0 oldu.Beş yaş altı ölüm hızı binde 14.5 olduDoğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11.2 iken 2023 yılında binde 14.5 oldu.

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, balıkesir, çanakkale, ölüm, istatistik