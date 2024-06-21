https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-ordusu-odessa-bolgesinde-aralarinda-yabanci-egitmenlerinde-oldugu-200-askeri-imha-etti-1085104567.html
‘Rus ordusu Odessa bölgesinde aralarında yabancı eğitmenlerinde olduğu 200 askeri imha etti’
‘Rus ordusu Odessa bölgesinde aralarında yabancı eğitmenlerinde olduğu 200 askeri imha etti’
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Odessa’ya bağlı Gribovka bölgesine düzenlenlediği saldırıda, aralarında yabancı eğitmenlerin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:24+0300
2024-06-21T22:24+0300
2024-06-21T22:24+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Odessa’ya bağlı Gribovka bölgesine yönelik saldırısında aralarında yabancı eğitmenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 askerin öldürüldüğünü söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, “Aralarında subaylar ve yabancı eğitmenlerin de olduğu yaklaşık 200 askeri personel öldürüldü. Etkisiz hale geririlen yabancıların sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi yok, sadece İngilizce konuştukkarı bilgisi var” dedi.Lebedev, Rus birliklerinin saldırısının gündüz saatlerinde Karolino-Bugaz bölgesinde gerçekleştiğini, dinlenme tesislerinin bulunduğu bölgede hiçbir sivilin zarar görmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-397-iha-imha-edildi-1085087192.html
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sergey lebedev, nikolayev, odessa, rus ordusu, ukrayna, eğitmen, saldırı
sergey lebedev, nikolayev, odessa, rus ordusu, ukrayna, eğitmen, saldırı
‘Rus ordusu Odessa bölgesinde aralarında yabancı eğitmenlerinde olduğu 200 askeri imha etti’
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Odessa’ya bağlı Gribovka bölgesine düzenlenlediği saldırıda, aralarında yabancı eğitmenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 askerin öldürüldüğünü bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Odessa’ya bağlı Gribovka bölgesine yönelik saldırısında aralarında yabancı eğitmenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 askerin öldürüldüğünü söyledi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, “Aralarında subaylar ve yabancı eğitmenlerin de olduğu yaklaşık 200 askeri personel öldürüldü. Etkisiz hale geririlen yabancıların sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi yok, sadece İngilizce konuştukkarı bilgisi var” dedi.
Lebedev, Rus birliklerinin saldırısının gündüz saatlerinde Karolino-Bugaz bölgesinde gerçekleştiğini, dinlenme tesislerinin bulunduğu bölgede hiçbir sivilin zarar görmediğini kaydetti.