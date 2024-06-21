https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-397-iha-imha-edildi-1085087192.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 397 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 397 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna’ya ait bir Neptune-MD uzun menzilli güdümlü füze, 8 Hammer güdümlü bomba, 55 HIMARS füzesi ve 397 insansız... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T16:28+0300

2024-06-21T16:28+0300

2024-06-21T16:28+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

askeri operasyon

himars

insansız hava aracı (iha)

grad

zırhlı araç

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin son bir haftaya dair bilgileri paylaştı.Kuzey Askeri Grubu birlikleri ön hattaki konumunu güçlendirerek Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatını vurdu. 17 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu son bir haftada bin 980 asker, 4 tank, biri ABD yapımı Stryker zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere 2 zırhlı muharebe aracı, 20 otomobil, ABD yapımı HIMARS ve Grad çoklu roketatar sistemli savaş araçları, 22 sahra topçu silahının yanı sıra 3 Bukovel-AD elektronik harp istasyonunu kaybetti.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephe hattında daha avantajlı noktalara yerleşerek yaklaşık970 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 10 zırhlı muharebe aracı, 30 otomobil, 11'i yabancı yapımı olmak üzere 18 sahra topçu silahı ve3 elektronik harp istasyonu imha edildi.Batı Askeri Grubu birlikleri cephe hattında daha avantajlı noktalara yerleşerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine ağır darbeler vurdu. Ukrayna ordusunun 12 karşı saldırısını püskürten Rus birlikleri, yaklaşık 3 bin 330 asker, 2 tank, 15 zırhlı muharebe aracı, 34 otomobil, 10’u yabancı yapımı olmak üzere 25 sahra topçu silahı ve 4 elektronik harp istasyonu imha etti.Merkez Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek ilerleyişini sürdürdü. 31 karşı saldırısı engellenen Ukrayna ordusunun kaybı 2 bin 530 asker, 6’sı ABD yapımı MaxxPro ve Humvee olmak üzere 13 zırhlı muharebe aracı, 23 otomobil, 53 sahra topçu silahı ve 2 Grad çoklu roketatar sistemi olarak gerçekleşti.Güney Askeri Grubu birlikleriön hattaki konumunu güçlendirerek, Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrya Silahlı Kuvvetleri taaruz gruplarının 6 saldırısını püskürten Rus birlikleri, Ukraynalı 4 bin 290 asker, 1 Leopar tankı, 4'ü M113 zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere 19 zırhlı muharebe aracı, 53 otomobil, 47 sahra topçu silahı, biri RAK SA-12 olmak üzere 2 çoklu roketatar sistemini imha etti.Dnepr Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusununkaybı 610 asker, 24 otomobil, 29 sahra topçu silahı, bir HIMARS çoklu roketatar sistemi oldu.Son bir hafta içinde 37 Ukraynalı asker muharebe hattında Rus birliklerine teslim oldu.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna ordusuna ait bir Neptune-MD uzun menzilli güdümlü füze, Fransa yapımı 8 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 55 HIMARS füzesi ve 397 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rusya-bolgelerinde-gece-114-ukrayna-ihasi-engellendi-1085065162.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri operasyon, himars, insansız hava aracı (iha), grad, zırhlı araç