https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/macaristan-basbakani-orban-ap-secimlerini-yorumladi-gerilimi-destekleyenler-kaybetti-1084841963.html

Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'

Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupa hükümetlerini çatışmanın tırmanmasını desteklemeye zorlamanın bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T10:29+0300

2024-06-14T10:29+0300

2024-06-14T10:29+0300

dünya

macaristan

viktor orban

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

peter szijjarto

fransa

belçika

almanya

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Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin Kossuth radyosuna açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "NATO Genel Sekreteri'ne hesaplarını, Rusya'yı Ukrayna'da nasıl yeneceklerini anladığımı söyledim ancak hesaba katılması gereken bir faktör var: Avrupalılar bunu istemiyor, savaş istemiyorlar. Avrupa hükümetleri savaşı desteklemeye ne kadar zorlanırsa, bu Avrupa ülkelerindeki siyasi durumu o kadar istikrarsızlaştırırlar" dedi.Macaristan Başbakanı Orban, seçimlerin hemen ardından Fransa Parlamentosu'nun feshedildiğini ve Belçika hükümetinin istifa ettiğini, Almanya'nın iktidar partisinin ise seçimlerde üçüncü olduğunu kaydetti.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakarların aldığı sonuçları başarılı olarak nitelendirmiş ve bu durumun başta Fransa ile Belçika olmak üzere bir dizi Batı Avrupa ülkesinde siyasi değişikliklere yol açtığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html

macaristan

fransa

belçika

almanya

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macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), peter szijjarto, fransa, belçika, almanya