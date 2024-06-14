https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/macaristan-basbakani-orban-ap-secimlerini-yorumladi-gerilimi-destekleyenler-kaybetti-1084841963.html
Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'
Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupa hükümetlerini çatışmanın tırmanmasını desteklemeye zorlamanın bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:29+0300
2024-06-14T10:29+0300
2024-06-14T10:29+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
peter szijjarto
fransa
belçika
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_2c71fe82ee9549b47a9dea99c7263918.jpg
Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin Kossuth radyosuna açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "NATO Genel Sekreteri'ne hesaplarını, Rusya'yı Ukrayna'da nasıl yeneceklerini anladığımı söyledim ancak hesaba katılması gereken bir faktör var: Avrupalılar bunu istemiyor, savaş istemiyorlar. Avrupa hükümetleri savaşı desteklemeye ne kadar zorlanırsa, bu Avrupa ülkelerindeki siyasi durumu o kadar istikrarsızlaştırırlar" dedi.Macaristan Başbakanı Orban, seçimlerin hemen ardından Fransa Parlamentosu'nun feshedildiğini ve Belçika hükümetinin istifa ettiğini, Almanya'nın iktidar partisinin ise seçimlerde üçüncü olduğunu kaydetti.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakarların aldığı sonuçları başarılı olarak nitelendirmiş ve bu durumun başta Fransa ile Belçika olmak üzere bir dizi Batı Avrupa ülkesinde siyasi değişikliklere yol açtığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html
macaristan
fransa
belçika
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_266:0:2921:1991_1920x0_80_0_0_318f6e47d5e7ddb688e8828769a6d429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), peter szijjarto, fransa, belçika, almanya
macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), peter szijjarto, fransa, belçika, almanya
Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupa hükümetlerini çatışmanın tırmanmasını desteklemeye zorlamanın bu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırdığını ve çatışmanın tırmanmasını destekleyen tarafın kaybettiğini gösterdiğini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin Kossuth radyosuna açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "NATO Genel Sekreteri'ne hesaplarını, Rusya'yı Ukrayna'da nasıl yeneceklerini anladığımı söyledim ancak hesaba katılması gereken bir faktör var: Avrupalılar bunu istemiyor, savaş istemiyorlar. Avrupa hükümetleri savaşı desteklemeye ne kadar zorlanırsa, bu Avrupa ülkelerindeki siyasi durumu o kadar istikrarsızlaştırırlar" dedi.
Macaristan Başbakanı Orban, seçimlerin hemen ardından Fransa Parlamentosu'nun feshedildiğini ve Belçika hükümetinin istifa ettiğini, Almanya'nın iktidar partisinin ise seçimlerde üçüncü olduğunu kaydetti.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa halkının iradesinin Avrupalı liderlere 'eğer barıştan yana değilsen başarısız olursun' şeklinde verdiği mesajın çok açık bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Hükümetler savaş yanlısı bir tutumun yenilgiye yol açtığını görürlerse, barış hakkında düşünmeye başlamak için ekstra motivasyon elde ederler.
Daha Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakarların aldığı sonuçları başarılı olarak nitelendirmiş ve bu durumun başta Fransa ile Belçika olmak üzere bir dizi Batı Avrupa ülkesinde siyasi değişikliklere yol açtığını kaydetmişti.