Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalarla ilgili konuştu
12:04
86 dk
HABER MASASI
Bayramda yollar trafik polislerine emanet.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/macaristan-basbakani-orban-ap-secimlerini-yorumladi-gerilimi-destekleyenler-kaybetti-1084841963.html
Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'
Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupa hükümetlerini çatışmanın tırmanmasını desteklemeye zorlamanın bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:29+0300
2024-06-14T10:29+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
peter szijjarto
fransa
belçika
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_2c71fe82ee9549b47a9dea99c7263918.jpg
Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin Kossuth radyosuna açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "NATO Genel Sekreteri'ne hesaplarını, Rusya'yı Ukrayna'da nasıl yeneceklerini anladığımı söyledim ancak hesaba katılması gereken bir faktör var: Avrupalılar bunu istemiyor, savaş istemiyorlar. Avrupa hükümetleri savaşı desteklemeye ne kadar zorlanırsa, bu Avrupa ülkelerindeki siyasi durumu o kadar istikrarsızlaştırırlar" dedi.Macaristan Başbakanı Orban, seçimlerin hemen ardından Fransa Parlamentosu'nun feshedildiğini ve Belçika hükümetinin istifa ettiğini, Almanya'nın iktidar partisinin ise seçimlerde üçüncü olduğunu kaydetti.Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakarların aldığı sonuçları başarılı olarak nitelendirmiş ve bu durumun başta Fransa ile Belçika olmak üzere bir dizi Batı Avrupa ülkesinde siyasi değişikliklere yol açtığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-parlamentosu-secimlerinde-ilk-sonuclar-belli-oldu-1084673269.html
macaristan
fransa
belçika
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078305732_266:0:2921:1991_1920x0_80_0_0_318f6e47d5e7ddb688e8828769a6d429.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), peter szijjarto, fransa, belçika, almanya
macaristan, viktor orban, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), peter szijjarto, fransa, belçika, almanya

Macaristan Başbakanı Orban, AP seçimlerini yorumladı: 'Gerilimi destekleyenler kaybetti'

10:29 14.06.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Avrupa hükümetlerini çatışmanın tırmanmasını desteklemeye zorlamanın bu ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırdığını ve çatışmanın tırmanmasını destekleyen tarafın kaybettiğini gösterdiğini vurguladı.
Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin Kossuth radyosuna açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "NATO Genel Sekreteri'ne hesaplarını, Rusya'yı Ukrayna'da nasıl yeneceklerini anladığımı söyledim ancak hesaba katılması gereken bir faktör var: Avrupalılar bunu istemiyor, savaş istemiyorlar. Avrupa hükümetleri savaşı desteklemeye ne kadar zorlanırsa, bu Avrupa ülkelerindeki siyasi durumu o kadar istikrarsızlaştırırlar" dedi.
Macaristan Başbakanı Orban, seçimlerin hemen ardından Fransa Parlamentosu'nun feshedildiğini ve Belçika hükümetinin istifa ettiğini, Almanya'nın iktidar partisinin ise seçimlerde üçüncü olduğunu kaydetti.
Orban açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Avrupa halkının iradesinin Avrupalı liderlere 'eğer barıştan yana değilsen başarısız olursun' şeklinde verdiği mesajın çok açık bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Hükümetler savaş yanlısı bir tutumun yenilgiye yol açtığını görürlerse, barış hakkında düşünmeye başlamak için ekstra motivasyon elde ederler.

Daha Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhafazakarların aldığı sonuçları başarılı olarak nitelendirmiş ve bu durumun başta Fransa ile Belçika olmak üzere bir dizi Batı Avrupa ülkesinde siyasi değişikliklere yol açtığını kaydetmişti.
Avrupa Parlamentosu seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
POLİTİKA
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu
10 Haziran , 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала