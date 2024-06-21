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Kurban Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu: 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı
Kurban Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu: 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
kurban bayramı
tatil
trafik
trafik kazası
ölü
yaralı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 668 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1133 kişinin yaralandığını kaydetti.Ekiplerin, 414 bin 776 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya şunları kaydetti:
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, tatil, trafik, trafik kazası, ölü, yaralı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, tatil, trafik, trafik kazası, ölü, yaralı

Kurban Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu: 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı

11:06 21.06.2024
© AA / Hakan Firik Edremit Körfezi'nde 3 kilometrelik bayram trafiği
 Edremit Körfezi'nde 3 kilometrelik bayram trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Hakan Firik
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 668 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1133 kişinin yaralandığını kaydetti.
Ekiplerin, 414 bin 776 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.
Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya şunları kaydetti:
Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
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