https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/kurban-bayrami-tatilinin-bilancosu-belli-oldu-49-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-683-kisi-yaralandi-1085070469.html

Kurban Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu: 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilinin bilançosu belli oldu: 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T11:06+0300

2024-06-21T11:06+0300

2024-06-21T11:06+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kurban bayramı

tatil

trafik

trafik kazası

ölü

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103481/19/1034811920_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_480334a4ed4694fd3c62bf9d91087942.jpg

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 668 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1133 kişinin yaralandığını kaydetti.Ekiplerin, 414 bin 776 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirdaki-yangina-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-sorusturma-baslatildi-1085069510.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kurban bayramı, tatil, trafik, trafik kazası, ölü, yaralı