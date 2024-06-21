https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirdaki-yangina-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-sorusturma-baslatildi-1085069510.html
Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T10:47+0300
2024-06-21T10:47+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirda-buyuk-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-5-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1085063008.html
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yangın, son dakika, diyarbakır
yangın, son dakika, diyarbakır
Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
10:47 21.06.2024 (güncellendi: 11:10 21.06.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.