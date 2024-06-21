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Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
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yangın, son dakika, diyarbakır
yangın, son dakika, diyarbakır

Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı

10:47 21.06.2024 (güncellendi: 11:10 21.06.2024)
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW231306Diyarbakır'da yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangında kül olan alanlar dron ile görüntülendi
Diyarbakır'da yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangında kül olan alanlar dron ile görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ-AW231306
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
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