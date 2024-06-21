https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirdaki-yangina-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-sorusturma-baslatildi-1085069510.html

Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'daki yangına ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T10:47+0300

2024-06-21T10:47+0300

2024-06-21T11:10+0300

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirda-buyuk-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-5-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1085063008.html

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