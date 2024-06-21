https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/goc-idaresi-acikladi-bayramda-yakalanan-881-gocmen-sinir-disi-edilecek-1085089650.html

Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek

Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek

Sputnik Türkiye

Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T17:49+0300

2024-06-21T17:49+0300

2024-06-21T17:56+0300

türkiye

il göç idaresi müdürlüğü

göç idaresi

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

kurban bayramı

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göçmen

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göçmen krizi

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Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde düzensiz göçmen olduğu belirlenen 881 kişinin sınır dışı işleminin başlatıldığını bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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