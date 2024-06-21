https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/goc-idaresi-acikladi-bayramda-yakalanan-881-gocmen-sinir-disi-edilecek-1085089650.html
Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek
Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T17:49+0300
2024-06-21T17:49+0300
2024-06-21T17:56+0300
türkiye
il göç idaresi müdürlüğü
göç idaresi
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
kurban bayramı
bayram
göçmen
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göçmen krizi
göçmen krizi
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Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde düzensiz göçmen olduğu belirlenen 881 kişinin sınır dışı işleminin başlatıldığını bildirdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/icisleri-bakanliginda-guvenlik-toplantisi-bayram-tatili-uyarisi-1084579318.html
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il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, kurban bayramı, bayram, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi
Göç İdaresi açıkladı: Bayramda yakalanan 881 göçmen sınır dışı edilecek
17:49 21.06.2024 (güncellendi: 17:56 21.06.2024)
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde belirlenen 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde düzensiz göçmen olduğu belirlenen 881 kişinin sınır dışı işleminin başlatıldığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verildi.