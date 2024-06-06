https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/icisleri-bakanliginda-guvenlik-toplantisi-bayram-tatili-uyarisi-1084579318.html

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı: Bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı: Bayram tatili uyarısı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T17:17+0300

2024-06-06T17:17+0300

2024-06-06T17:17+0300

türkiye

bayram

bayram tatili

ali yerlikaya

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:

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