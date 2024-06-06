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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/icisleri-bakanliginda-guvenlik-toplantisi-bayram-tatili-uyarisi-1084579318.html
İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı: Bayram tatili uyarısı
İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı: Bayram tatili uyarısı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T17:17+0300
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türkiye
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bayram tatili
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kurban-bayrami-tatili-9-gune-cikarildi-ne-zaman-baslayip-bitecek-1084505934.html
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İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı: Bayram tatili uyarısı

17:17 06.06.2024
© AA / Cemal Yurttaşİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Yerlikaya, “9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor.” dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla haziran ayının ilk Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Toplantıda başta terör olmak üzere, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, yakalamalar, trafik ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ana gündem maddeleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, açıklamasında, şunları kaydetti:
"9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızda oluşacak yoğunluk, alınacak önlemler ve trafik kurallarına riayet büyük önem arz ediyor. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum."
Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
TÜRKİYE
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı: Ne zaman başlayıp bitecek?
4 Haziran , 20:04
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