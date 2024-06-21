Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirda-buyuk-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-5-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1085063008.html
Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangın kontrol altına alındı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T06:58+0300
2024-06-21T08:15+0300
diyarbakır
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
türkiye
soğutma
mardin
mardin valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085055149_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_42ac78b1bb6aea5ab58f11ee2d06f122.jpg
Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerli̇kaya: Yangin kontrol altındaÖte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yola-cikacaklar-dikkat-akaryakita-dev-vergi-zammi-geliyor-fiyatlar-birden-artacak-1085034256.html
diyarbakır
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085055149_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_77acf21feef66eb1ad57a24cbf47ff0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, soğutma, mardin, mardin valiliği, diyarbakır valiliği, ali yerlikaya
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, soğutma, mardin, mardin valiliği, diyarbakır valiliği, ali yerlikaya

Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var

06:58 21.06.2024 (güncellendi: 08:15 21.06.2024)
© İHADiyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
Abone ol
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangın kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerli̇kaya: Yangin kontrol altında

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
EKONOMİ
Yola çıkacaklar dikkat, akaryakıta rekor 'vergi zammı' geliyor: Fiyatlar birden artacak
Dün, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала