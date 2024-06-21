https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirda-buyuk-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-5-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1085063008.html
Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangın kontrol altına alındı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T06:58+0300
2024-06-21T06:58+0300
2024-06-21T08:15+0300
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Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerli̇kaya: Yangin kontrol altındaÖte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yola-cikacaklar-dikkat-akaryakita-dev-vergi-zammi-geliyor-fiyatlar-birden-artacak-1085034256.html
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Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var
06:58 21.06.2024 (güncellendi: 08:15 21.06.2024)
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangın kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerli̇kaya: Yangin kontrol altında
Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.