https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/diyarbakirda-buyuk-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-5-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1085063008.html

Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Diyarbakır ve Mardin'de büyük yangın: 17 köy birden alev aldı, 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangın kontrol altına alındı... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T06:58+0300

2024-06-21T06:58+0300

2024-06-21T08:15+0300

diyarbakır

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın alarmı

yangın felaketi

türkiye

soğutma

mardin

mardin valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085055149_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_42ac78b1bb6aea5ab58f11ee2d06f122.jpg

Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.Bakan Yerli̇kaya: Yangin kontrol altındaÖte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yola-cikacaklar-dikkat-akaryakita-dev-vergi-zammi-geliyor-fiyatlar-birden-artacak-1085034256.html

diyarbakır

türkiye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, soğutma, mardin, mardin valiliği, diyarbakır valiliği, ali yerlikaya