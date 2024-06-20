https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yola-cikacaklar-dikkat-akaryakita-dev-vergi-zammi-geliyor-fiyatlar-birden-artacak-1085034256.html

Yola çıkacaklar dikkat, akaryakıta rekor 'vergi zammı' geliyor: Fiyatlar birden artacak

Yola çıkacaklar dikkat, akaryakıta rekor 'vergi zammı' geliyor: Fiyatlar birden artacak

Sputnik Türkiye

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam gelmesi beklenirken, buna ek olarak bir de en az yüzde 17.87'lik bir... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:28+0300

2024-06-20T12:28+0300

2024-06-20T12:40+0300

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benzin litre fiyatı, mazot zam oranı derken 'akaryakıt fiyatları Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi bir karar almaması durumunda akaryakıta en az yüzde 17.87'lik bir vergi zammı daha yansıtılacak. Böylece son 13 gün içinde akaryakıta gelen zam miktarı 4 lirayı aşacak.Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 13 Temmuz’da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine en az yüzde 17,87 zam yapılacağını duyurdu. Bingöl'ün hesaplamalarına göre, bu geceki zamlarla birlikte, 13 Temmuz'da akaryakıt fiyatlarına toplamda 4 lirayı aşan bir artış yansıyacak.Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı aksi bir karar almazsa, 13 Temmuz’da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları en az yüzde 17,87 oranında artacak. Bu artış KDV ile birlikte yaklaşık 2 ila 2,5 lira olacak. Bu geceki zamla birlikte, benzinde on üç gün sonra pompaya yansıyacak toplam artış 4 lirayı aşacak” ifadelerini kullandı.Güncel akaryakıt fi̇yatları (20 hazi̇ran 2024 Perşembe)İstanbulBenzin: 40.3 TLMotorin: 40.67 TLAnkaraBenzin fiyatı: 41.28 TLMotorin fiyatı: 41.68 TLİzmirBenzin fiyatı: 41.54 TLMotorin fiyatı: 42.07 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayramin-ardindan-atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizin-yutulmamasi-icin-neler-yapmalisiniz-1084985989.html

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