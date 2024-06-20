https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/zelenskiyin-rusyanin-baris-onerisini-neden-reddettigi-aciklandi-1085039882.html

Zelenskiy’in Rusya'nın barış önerisini neden reddettiği açıklandı

Zelenskiy’in Rusya'nın barış önerisini neden reddettiği açıklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için sunduğu öneriyi önemsemeyen Batı, Zelenskiy’in sahadaki gerçekleri hiçe sayan... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T14:37+0300

2024-06-20T14:37+0300

2024-06-20T16:31+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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barış

barış görüşmeleri

abd

the american conservative

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Zelenskiy’in gücünü kaybetmekten korktuğu için müzakerelere yanaşmadığına değinen The American Conservative dergisi, Ukrayna'nın mevcut durumu göz önüne alındığında Rusya'nın barış şartlarını kabul etmesi gerektiğini vurgularken, ancak Kiev'in buna yanaşmayacağını, çünkü böyle bir hareketin Zelenskiy’in iktidarını kaybetmesine yol açacağını aktardı.Kiev'in gelecek yıl barış müzakereleri için daha iyi bir konumda olmasının pek mümkün olmadığına dikkat çekilen yazıda, “Dahası bazı Ukraynalı yetkililer, ülkenin Kırım ve Donbass'ı kaybettiğini kabul etmesinin daha iyi olacağına inanıyor” ifadesine yer verildi.Yazıda, Kiev'in Rusya ile müzakere etmeyi reddetmesine rağmen, gerçekçi bir bakış açısının, Kırım ve Donbass'ın kaybedildiğini kabul etmenin daha iyi olduğunu bilen bazı üst düzey Ukraynalı yetkililer tarafından benimsendiğine değinilirken, “Kiev'in gelecek yıl daha güçlü bir konumda olması pek olası değil. Rusya Ukrayna'dan daha fazla asker çağırıyor ve daha fazla silah üretiyor. Ukraynalıların askeri çatışmalardan yorulduğu, zorunlu askerliğe karşı direnişin arttığı ve Zelenskiy’in popülaritesinin azaldığı da artık gizlenemiyor” denildi.Haberinde, “Ukrayna'daki durum, ekonomik çöküş, milyonlarca mülteci ve yüz binlerce savaş zayiatı dikkate alındığında, Ukrayna bu anlaşmayı kabul etmeyi düşünmelidir” ifadesine yer veren The American Conservative, ancak Zelenskiy'nin bunu yapması halinde büyük olasılıkla hayatta kalamayacağı gibi basit bir nedenden ötürü bunu kabul edemeyeceğini ekledi.Yayın, Zelenskiy'in görev süresinin dolması ve seçimlerin ertelenmesinin ardından, görevdeki hükümetin meşruiyetinin azaldığını belirtirken, Kiev’in müttefiklerinin, askeri kısıtlamaları ve toprak kayıplarını kabul ederek ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak hala mümkünken, müzakereler için zemin hazırlaması gerektiğinin altını çizdi.Putin’in önerisiGeçtiğimiz cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/italya-disisleri-bakani-putinin-baris-onerisinin-kabul-edilemez-oldugunu-soyledi-1084963170.html

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