https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/italya-disisleri-bakani-putinin-baris-onerisinin-kabul-edilemez-oldugunu-soyledi-1084963170.html

İtalya Dışişleri Bakanı, Putin'in barış önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi

İtalya Dışişleri Bakanı, Putin'in barış önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için sunduğu girişimi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T15:27+0300

2024-06-18T15:27+0300

2024-06-18T15:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

barış görüşmeleri

italya

antonio tajani

vladimir putin

moskova

kremlin

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İtalyan parlamentosunun her iki kanadının dışişleri komisyonlarının ortak toplantısında, Putin’in geçtiğimiz Cuma günü sunduğu barış önerisini değerlendiren Tajani, “Başkan Putin'in önerisi barış değil, teslimiyettir. Ve bu haliyle de kabul edilemez. Barış başka bir şeydir" ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yakın zamandaki değerlendirmesinde, G7 ülkeleri olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerisini "ciddi bulmadıklarını" söylemişti.Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz, “Herkes bunun ciddi bir öneri olmadığını ancak İsviçre'de yapılacak barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor. Ancak Putin aynı zamanda onun için gerçekte neyin önemli olduğunu ortaya koydu. O da klasik olarak emperyalist bir şekilde toprak fethetme. Bunun için büyük ölçüde askeri güç kullandı, acımasız bir savaş başlattı ve emperyalist hayali uğruna 100 bin Rus askerinin ölmesini ya da ağır yaralanmasına razı oldu. Dolayısıyla bu işe yarayabilecek bir öneri değildir” demişti.Putin’in önerisiGEçtiğimiz cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirdi.Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/fransa-medyasi-ukraynalilar-isvicredeki-basarisizliktan-zelenskiyin-ofisini-sucluyor-1084924183.html

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ukrayna, barış görüşmeleri, italya, antonio tajani, vladimir putin, moskova, kremlin