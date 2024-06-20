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Sigaraya savaş açan köy: Tek bir sigaraya bile tahammülleri yok
Sigaraya savaş açan köy: Tek bir sigaraya bile tahammülleri yok
Sputnik Türkiye
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde vatandaşlar sigaraya karşı savaş açtı 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T11:53+0300
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yaşam
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Çemişgezek ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, doğa harikası Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı. Köylülerin kararlılığı sigara içen sayısını 4'e düşürdü. Yüksek rakımlı ve güzel bir doğaya sahip Doğanalan köyünde, kış ayları sert geçtiği için nüfus azalsa da yaz aylarında köy nüfusu yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Köyde Asım Doğruer anısına yapılan spor sahasında gençler kötü alışkanlık yerine spora, doğa yürüyüşlerine yönlendiriliyor. Sigara içenlerin de bırakma çabası içerisinde olduğu köyde, sigara içenlere tatlı bir mobbing uygulanıyor. Köy sakinlerinin, köyü tamamen dumansız köy haline getirmek için topyekun gösterdiği çaba meyvelerini veriyor.'Köyümüzde sigaraya savaş açtık'Köyün kapılarını sigaraya kapatıp spora açtıklarını belirten Doğanalan Köyü Muhtarı Yakup Şahinkaya, "Köyümüzde sigaraya karşı savaş açtık. Köyümüzde sigarayı içen sayısı 4 ya da 5'i geçmez. İnsanımız genelde sporla ilgileniyor. Köyümüzde tatlı bir Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti var. Köyümüz 100 haneli bir köydür. Biz sigaraya karşı kapılarımızı kapattık, kapılarımızı spora açtık. Nüfusumuz yaz aylarında yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Kış aylarında doğamız biraz sert olduğundan pek kimse kalmıyor. Kış ayları burada sakin geçer" dedi.'Spora karşı bir ilgimiz var'Köyde vatandaşların sporla ilgilendiğini belirten Doğanalan Köyü Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bizler çalışmalarımızla köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gençliğimiz köye yeteri kadar ilgi gösteriyor, sağ olsunlar. İnşallah bu 15 gün içerisinde de köyümüz daha da kalabalık olacak. Köyümüzde sigara alışkanlığı, yüzde 90 içilmiyor yani. İçenlerin sayısı 4 ya da 5'i geçmez. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah onları da ikna edeceğiz. İş İnsanlarımızdan İlhan Doğruer köyümüze futbol sahası yaptırdı. Köyümüzde Asım Doğruer anısına bir spor kompleksi yapıldı. Köyümüzde spora karşı bir ilgi var" diye konuştu.'Sigara kullanan dört kişiden biriyim, dördümüz de hastayız'Köyde sigara kullanan 4 kişiden biri olan ve kendilerine çok baskı uygulandığını kaydeden Aydın Karaköse, "Köyde sigaraya karşı savaş açıldı. Köyde sigara içen 4 kişiyiz, Dördümüz de hastayız. Gençlerimiz hep spora yakınlar. Spor yapıyorlar. Biz de sigarayı bırakmaya çalışacağız. İnşallah bırakırız. Sigara içen 4 kişiden biri de benim. Köyde sigarayı bırakmamız için üzerimize çok baskı yapılıyor. Ailem baskı yapıyor. Çocuklar baskı yapıyor. Ama bir türlü bırakmıyoruz. İnşallah bırakacağız. Yani köyde dışlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Biz oturuyoruz kalabalığın yanında, sigara içemiyoruz" şeklinde konuştu.Gençleri spora yönlendiklerini söyleyen Abdurrahim Akhoroz, "Sigara konusuna gelince sigarayı 2000 yılında bıraktım. Şimdi sigaradan nefret ediyorum. Köyümüzde sigara kullanımı ortalaması yüzde 3 civarında Her yüz kişiden 3 kişi ancak içiyor. Biz tamamen Yeşilaycı bir toplumuz. Sigarayla savaşa sonuna kadar devam edeceğiz. Köyde spor sahalarımız var. Onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, tunceli, sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara yasağı, savaş
türkiye, tunceli, sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara yasağı, savaş

Sigaraya savaş açan köy: Tek bir sigaraya bile tahammülleri yok

11:53 20.06.2024
© İHA / SEZAİ AKIN-AW230842Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde vatandaşlar sigaraya karşı savaş açtı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde vatandaşlar sigaraya karşı savaş açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© İHA / SEZAİ AKIN-AW230842
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğanalan köyünde vatandaşlar sigaraya karşı savaş açtı
Çemişgezek ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, doğa harikası Doğanalan köyünde sigaraya karşı savaş açıldı. Köylülerin kararlılığı sigara içen sayısını 4'e düşürdü. Yüksek rakımlı ve güzel bir doğaya sahip Doğanalan köyünde, kış ayları sert geçtiği için nüfus azalsa da yaz aylarında köy nüfusu yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Köyde Asım Doğruer anısına yapılan spor sahasında gençler kötü alışkanlık yerine spora, doğa yürüyüşlerine yönlendiriliyor. Sigara içenlerin de bırakma çabası içerisinde olduğu köyde, sigara içenlere tatlı bir mobbing uygulanıyor. Köy sakinlerinin, köyü tamamen dumansız köy haline getirmek için topyekun gösterdiği çaba meyvelerini veriyor.

'Köyümüzde sigaraya savaş açtık'

Köyün kapılarını sigaraya kapatıp spora açtıklarını belirten Doğanalan Köyü Muhtarı Yakup Şahinkaya, "Köyümüzde sigaraya karşı savaş açtık. Köyümüzde sigarayı içen sayısı 4 ya da 5'i geçmez. İnsanımız genelde sporla ilgileniyor. Köyümüzde tatlı bir Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti var. Köyümüz 100 haneli bir köydür. Biz sigaraya karşı kapılarımızı kapattık, kapılarımızı spora açtık. Nüfusumuz yaz aylarında yaklaşık 400 kişiyi buluyor. Kış aylarında doğamız biraz sert olduğundan pek kimse kalmıyor. Kış ayları burada sakin geçer" dedi.

'Spora karşı bir ilgimiz var'

Köyde vatandaşların sporla ilgilendiğini belirten Doğanalan Köyü Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bizler çalışmalarımızla köyümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Gençliğimiz köye yeteri kadar ilgi gösteriyor, sağ olsunlar. İnşallah bu 15 gün içerisinde de köyümüz daha da kalabalık olacak. Köyümüzde sigara alışkanlığı, yüzde 90 içilmiyor yani. İçenlerin sayısı 4 ya da 5'i geçmez. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bakalım inşallah onları da ikna edeceğiz. İş İnsanlarımızdan İlhan Doğruer köyümüze futbol sahası yaptırdı. Köyümüzde Asım Doğruer anısına bir spor kompleksi yapıldı. Köyümüzde spora karşı bir ilgi var" diye konuştu.

'Sigara kullanan dört kişiden biriyim, dördümüz de hastayız'

Köyde sigara kullanan 4 kişiden biri olan ve kendilerine çok baskı uygulandığını kaydeden Aydın Karaköse, "Köyde sigaraya karşı savaş açıldı. Köyde sigara içen 4 kişiyiz, Dördümüz de hastayız. Gençlerimiz hep spora yakınlar. Spor yapıyorlar. Biz de sigarayı bırakmaya çalışacağız. İnşallah bırakırız. Sigara içen 4 kişiden biri de benim. Köyde sigarayı bırakmamız için üzerimize çok baskı yapılıyor. Ailem baskı yapıyor. Çocuklar baskı yapıyor. Ama bir türlü bırakmıyoruz. İnşallah bırakacağız. Yani köyde dışlanmış gibi hissediyoruz kendimizi. Biz oturuyoruz kalabalığın yanında, sigara içemiyoruz" şeklinde konuştu.
Gençleri spora yönlendiklerini söyleyen Abdurrahim Akhoroz, "Sigara konusuna gelince sigarayı 2000 yılında bıraktım. Şimdi sigaradan nefret ediyorum. Köyümüzde sigara kullanımı ortalaması yüzde 3 civarında Her yüz kişiden 3 kişi ancak içiyor. Biz tamamen Yeşilaycı bir toplumuz. Sigarayla savaşa sonuna kadar devam edeceğiz. Köyde spor sahalarımız var. Onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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