Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Kadın girişimciler için web sitesi açıldı

Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında da kadın kooperatiflerinin ve ürünlerinin tanıtımı başta olmak üzere kooperatifler arasında işbirliği ağı oluşturmalarına destek olan 593 kadın kooperatifinin kayıtlı olduğu Kadın Kooperatifleri Web Portalı'na ( www.kadinkoop.org ) da erişilerek, kadın kooperatiflerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi edinilebiliyor.

Kadın girişimcilerimiz yine web sitesi üzerinden Bakanlığımızca yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' kapsamında oluşturulan dijital portaldaki ( www.geleceginikurangenckadinlar.org ) fırsatlar haritasında, iş, staj, eğitim ve girişim desteklerinden yararlanabiliyor. Asistan desteği ile yapay zekanın avantajlarından faydalanarak sorularını yazıp, ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor.