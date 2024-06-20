https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/prof-dr-celal-sengor-okul-kitaplarina-evrimi-darwini-koymayan-haindir-1085023641.html

Prof. Dr. Celal Şengör: 'Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir'

Prof. Dr. Celal Şengör: 'Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir'

Sputnik Türkiye

Prof.Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Darwin Teorisi hakkında konuştu. Şengör, ''Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T09:22+0300

2024-06-20T09:22+0300

2024-06-20T09:22+0300

türkiye

darwin

evrim

celal şengör

müfredat

eğitim

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Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü TV'de katıldığı bir programda eğitim müfredatı hakkında değerlendirmede bulundu.Şengör, evrim konusunun müfredattan çıkarılmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." Şengör ayrıca, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bidenin-internet-erisimi-programi-muski-cileden-cikardi-abdlilerin-parasi-bosa-harcaniyor-1085022029.html

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darwin , evrim, celal şengör, müfredat, eğitim