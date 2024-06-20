https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/prof-dr-celal-sengor-okul-kitaplarina-evrimi-darwini-koymayan-haindir-1085023641.html
Prof. Dr. Celal Şengör: 'Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir'
Prof. Dr. Celal Şengör: 'Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir'
Sputnik Türkiye
Prof.Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Darwin Teorisi hakkında konuştu. Şengör, ''Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T09:22+0300
2024-06-20T09:22+0300
2024-06-20T09:22+0300
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darwin
evrim
celal şengör
müfredat
eğitim
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Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü TV'de katıldığı bir programda eğitim müfredatı hakkında değerlendirmede bulundu.Şengör, evrim konusunun müfredattan çıkarılmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." Şengör ayrıca, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bidenin-internet-erisimi-programi-muski-cileden-cikardi-abdlilerin-parasi-bosa-harcaniyor-1085022029.html
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darwin , evrim, celal şengör, müfredat, eğitim
darwin , evrim, celal şengör, müfredat, eğitim
Prof. Dr. Celal Şengör: 'Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir'
Prof.Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Darwin Teorisi hakkında konuştu. Şengör, ''Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir." dedi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü TV'de katıldığı bir programda eğitim müfredatı hakkında değerlendirmede bulundu.
Şengör, evrim konusunun müfredattan çıkarılmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
Bildiğiniz üzere 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim biyoloji dersindeki 'Hayatın Başlangıcı ve Evrim' ünitesi müfredattan tamamen çıkarıldı. O günden bugünde de çocuklar evrim teorisi ile ilgili bilgileri okuldan alamıyor.
Okul kitaplarına evrimi, Darwin'i koymayan haindir. Vatanına, milletine ihanet etmektedir."
Şengör ayrıca, bu şikayetini Milli Eğitim Bakanı'nın eşine de söylediğini belirtti.