https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-futbol-takimi-2-basamak-geriledi-1085033494.html

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı 2 basamak geriledi

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı 2 basamak geriledi

Sputnik Türkiye

FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:07+0300

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spor

fifa

uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)

türkiye

a milli futbol takımı

portekiz

çekya

gürcistan

arjantin

fransa

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/turkiye-portekiz-macinin-hakemi-belli-oldu-1085030506.html

portekiz

çekya

gürcistan

arjantin

fransa

belçika

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fifa, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), türkiye, a milli futbol takımı, portekiz, çekya, gürcistan, arjantin, fransa, belçika