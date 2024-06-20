https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-futbol-takimi-2-basamak-geriledi-1085033494.html
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı 2 basamak geriledi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı 2 basamak geriledi
Sputnik Türkiye
FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T12:07+0300
2024-06-20T12:07+0300
2024-06-20T12:07+0300
spor
fifa
uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)
türkiye
a milli futbol takımı
portekiz
çekya
gürcistan
arjantin
fransa
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/turkiye-portekiz-macinin-hakemi-belli-oldu-1085030506.html
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gürcistan
arjantin
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fifa, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), türkiye, a milli futbol takımı, portekiz, çekya, gürcistan, arjantin, fransa, belçika
fifa, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), türkiye, a milli futbol takımı, portekiz, çekya, gürcistan, arjantin, fransa, belçika
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Futbol Takımı 2 basamak geriledi
FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.
İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler
Sıra
Takım
Puan
Sıralama Değişimi
1
Arjantin
1860
-
2
Fransa
1837
-
3
Belçika
1797
-
4
Brezilya
1791
+1
5
İngiltere
1787
-1
6
Portekiz
1747
-
7
Hollanda
1746
-
8
İspanya
1729
-
9
Hırvatistan
1728
+1
10
İtalya
1724
-1