https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/diyanet-isleri-baskanligindan-amerika-diyanet-merkezi-ile-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1085048927.html
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, ABD'de bulunan; Türk vatandaşlarını bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T19:17+0300
2024-06-20T19:17+0300
2024-06-20T19:17+0300
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
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-Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi'ne yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi.Amerika Diyanet Merkezi'nin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.Devletin, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa ettiği ifade edildi.Bu doğrultuda, kurulma süreci 1993 yılında Maryland eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezi'nin inşaatına 2012'de başlandığı, açılışının ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/diyanetten-hac-kurasiyla-ilgili-iddialara-yanit-cirkin-bir-karalama-1084995693.html
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diyanet'in abd merkezi, diyanetin amerika merkezi, diyanet amerikadaki merkez neden açtı, diyanetin amerika merkeziyle ilgili açıklaması
diyanet'in abd merkezi, diyanetin amerika merkezi, diyanet amerikadaki merkez neden açtı, diyanetin amerika merkeziyle ilgili açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı, ABD'de bulunan; Türk vatandaşlarını bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
-Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi'ne yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi.
Amerika Diyanet Merkezi'nin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.
Devletin, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa ettiği ifade edildi.
Bu doğrultuda, kurulma süreci 1993 yılında Maryland eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezi'nin inşaatına 2012'de başlandığı, açılışının ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece, cami merkezli sosyal faaliyet alanlarını ihtiva eden Amerika Diyanet Merkezi hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede yaşayan diğer Müslüman toplulukların hizmetine sunulmuştur. Mimarı yapısı, sosyal tesisleri ve büyüklüğüyle ABD'deki en büyük İslam merkezi olma özelliğine de sahip olan merkez, hizmete girdiği günden itibaren bulunduğu bölgede Müslüman toplumunun buluştuğu merkez nokta haline gelmiştir.
ABD'de bulunan Türk vatandaşlarımızı bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak amacıyla inşa edilen ve çevrede yaşayan gayrımüslim vatandaşların da takdirini kazanan merkezle ilgili basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."