https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/diyanet-isleri-baskanligindan-amerika-diyanet-merkezi-ile-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1085048927.html

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, ABD'de bulunan; Türk vatandaşlarını bir araya getirmek, Türk kültür ve medeniyetinin izlerini ilgili ülke toplumuyla buluşturmak... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T19:17+0300

2024-06-20T19:17+0300

2024-06-20T19:17+0300

diyanet başkanlığı

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-Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Amerika Diyanet Merkezi'ne yönelik ithamlar üzerine, bu açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edildiği ifade edildi.Amerika Diyanet Merkezi'nin; ABD'de yaşayan yüz binlerce Türk vatandaşının, milyonlarca Müslüman'ın, ayrıca İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı değerleri böyle bir merkezde görmekten mutluluk duyan her inançtan, milletten insanın gurur duyduğu ve faaliyetlerinden de istifade ettiği bir İslam, ilim ve kültür merkezi olduğu belirtildi.Devletin, farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını milli ve dini bayramlar, özel gün ve gecelerde bir araya getirebilmek, eğitimlerine destek olmak için ilgili ülkelerde çeşitli sosyal faaliyet alanları inşa ettiği ifade edildi.Bu doğrultuda, kurulma süreci 1993 yılında Maryland eyaleti Lanham şehrinde ilgili arazinin alınmasıyla başlayan Amerika Diyanet Merkezi'nin inşaatına 2012'de başlandığı, açılışının ise 2 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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