Diyanet'ten hac kurasıyla ilgili iddialara yanıt: 'Çirkin bir karalama'

2024 yılı hac organizasyonunun, hacı adaylarının şeytan taşlamaları ve veda ziyaretlerinin ardından tamamlanacağını dile getiren Bircan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında yaptığı en büyük organizasyonlardan birisi. Bir gecede 85 bin vatandaşımızın otellerinden önce Arafat'a ardından Müzdelife'ye birkaç saat içinde intikal ettirilmesi, bunun da 3 milyona yakın insanın bulunduğu ortamda sorunsuz şekilde yapılması çok önemli bir başarıdır" diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre organizasyonlarında kanunun verdiği yetki kapsamında işlemler yaptığını aktaran Bircan, bununla birlikte hac ve umrenin karar merci denilebilecek Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun bulunduğunu belirtti.Diyanet İşleri Başkanı başkanlığındaki kurulda 7 bakanlıktan bakan yardımcısının görev aldığını anlatan Bircan, "Bu kurulda fiyatlamadan eğitime, gidiş ve geliş tarihlerinden dağıtılacak malzemeye kadar hacca dair bütün unsurlar belirlenmektedir" ifadesini kullandı.Hac kontenjanlarının nasıl belirlendiğine yönelik soru üzerine Bircan şunları kaydetti:'Kontenjan 84 bin, yıllık başvuru 200 bin'Hac için yıllık ortalama başvuru sayısının sorulması üzerine Bircan, "Hacca gitmek isteyen kardeşlerimizin taleplerini almak ve onları kuraya dahil etmek için her sene ön kayıt alıyoruz. Bunun da ortalaması yıllık yaklaşık 200 bin kişi civarındadır" dedi.Başvurulara ilişkin istatistiksel verileri de paylaşan Bircan, "2013'ten bekleyenlerin sayısı 204 bin 335 kişi. 2014 ve 2015'te ön kayıt almadık bu nedenle 2016'daki ön kayıt sayımız 581 bin oldu. 2023'te 220 bin kişi, 2024'te 135 bin kişi başvurdu" açıklamasını yaptı.Bircan, hacı adaylarının kurada çıkması bakımından uzun süredir bekleyenlerle, yeni başvuranların arasındaki adaletin nasıl sağlandığına yönelik soru üzerine, ülkelerde hacı adaylarının belirlenmesine yönelik farklı uygulamaların olduğunu söyledi.Bu uygulamalardan birinin 'salt kura sistemi' olduğunu belirten Bircan, "Bu sistem başvuranların bekleme oranlarına dikkat edilmeden, herkesin aynı şartlarda kuraya dahil edilmesi ve çıkması durumunda kutsal topraklara götürülmesini kapsıyor" diye konuştu.'Malezya'da sıra gelme süresi 130 yılı buluyor'Remzi Bircan, bir diğer sistemin ise 'sıra sistemi' olduğunu belirterek, "Bu sistemde başvuranlar, başvuru yıllarına göre sıraya konuluyor, sırası geldiğinde kutsal topraklara gidiyor. Bunun en bariz örneği Malezya'da yaşanıyor" dedi.Bircan, Malezya'da bugün itibarıyla hacca başvurulduğunda sıra gelme süresinin '130 yılı' bulduğunu ifade eddi.'Adaletli sistemimiz var'Türkiye'deki uygulamaya yönelik soru üzerine ise Bircan, şu cümleleri kaydetti:'Türkiye'nin sistemi örnek alınıyor'Diyanet İşleri Başkanlığının "katsayı-kura sistemi"nin diğer Müslüman ülkelerden de takdir gördüğünü aktaran Bircan, "Malezya ve Endonezya kendi sistemlerini bizimki gibi yapmak istiyor. Bununla ilgili hac dönemi sonrasında heyetler gelip bizimle görüşecekler" bilgisini paylaştı.'Herkes eşit'Kura-katsayı sistemine yönelik 'ayrı torbalardan hacı adayları belirleniyor', 'hile yapılıyor' iddialarının sorulması üzerine Bircan, "Asla böyle bir durum söz konusu değil. Bizim her türlü işlemimiz Başkanlığımız müfettişleri ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri tarafından inceleniyor. Biz her sene yapılan hac kuralarını noter huzurunda yapıyoruz" dedi."Vip hacılar kurada daha kolay çıkıyor" iddiasının sorulması üzerine Bircan, şunları kaydetti:'Çirkin bir karalama'Ortaya atılan iddialara ilişin değerlendirmesi sorulan Bircan, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin onuruna yakışır bir şekilde hac organizasyonu yapıyoruz. Bu başarıyı gölgede bırakmak isteyen birtakım kişiler bunları gölgede bırakmak, vatandaşlarımızın kafasındaki hac organizasyonunun güzelliğini silmek istiyorlar. Hepsini çirkin bir karalama olarak nitelendiriyorum" ifadesini kullandı.Bircan, hac sırası bekleyenlerin sayısının 2,5 milyona yakın olduğunu belirterek, "Kanun gereği hac kontenjanının yüzde 60'ı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda, yüzde 40'ı ise belli şartları taşıyan acenteler tarafından karşılanıyor" diye konuştu.Acentelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri tarafından çok sıkı denetlendiğini belirten Bircan, olumsuz durumlarda gerekli yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi.

